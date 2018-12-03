"У Аланы истек срок годности": названа неожиданная причина измен Мамаева

Известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление супруги арестованного футболиста Павла Мамаева. Алана рассказала об изменах.

В личном блоге в "Живом журнале" Миро отметила, что Алана не заслуживает жалости, так как не умеет держать лицо и регулярно роняет чувство собственного достоинства. "Разнылась со слезами на глазах, соплями из отпиленного "под Джоли" носа и сигаретой из раздутого филлерами рта", – резко высказалась блогер.

По словам Лены, выносить сор из избы Алане не стоило, так как правда, которую она сделала общеизвестной, унизительна. "Прилюдно ныть от обиды на мужика – это быть тряпкой. Спрашивать мужика, любит ли он тебя – это быть тряпкой", – рассудила она.

Блогер уверена, что брак спортсмена был обречен с самого начала. Ранее Мамаев жил с женщиной, которая подарила ему детей. Общий быт и подрастающие отпрыски не помешали звезде футбола уйти к Алане. Лена полагает, что Павел, будучи состоятельным мужчиной, видит в женщине не человека, а товар, у которого есть срок годности.

"Прошло пять лет, и срок годности Аланы как девки истек. Это нормально: девки – хоть и сексуально привлекательные создания, но с весьма ограниченным сроком годности. Пять лет, не больше. Раньше надо было искать в себе человека, а найдя – жить как человек, а не как манекен возле сундука LV (Louis Vuitton. – Прим. ред.)", – заметила Миро.

Напомним, что супруга Павла Мамаева опубликовала в Instagram видеозапись, где в слезах рассказала о неверности: "Мой муж семью променял на девку, из-за которой и начался конфликт с водителем". Правда, через пару часов запись была удалена из микроблога.