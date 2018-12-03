Кудрявцева подставила зад разгоряченному Лазареву

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими очередной церемонии вручения наград легендарного музыкального фестиваля "Песня года". Чтобы выдержать шестичасовой марафон, телеблондинка и певец развлекались, как могли.

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