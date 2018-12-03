Кудрявцева подставила зад разгоряченному Лазареву
В Сети появилось видео, опубликованное журналом StarHit, на котором за кулисами фестиваля "Песня года" танцуют ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Для важной съемки телеблондинка выбрала черное платье по фигуре с открытыми плечами. А популярный исполнитель появился на публике в белой рубашке и черных брюках, а образ завершили светлый пиджак и бабочка.
Съемка фестиваля "Песня года" собрала весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Чтобы выдержать многочасовой марафон, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев решили сняться в смешном видео. В ролике ведущие зажигательно танцуют. Причем куда активнее двигается Лазарев, видимо, Кудрявцева просто в силу своего наряда не может позволить себе более раскованные движения. Зато на записи видно, как Лера поворачивается к разгоряченному танцами Сергею то одним боком, то другим, то передом, то задом.
Кудрявцева и Лазарев многие годы являются близкими друзьями. Даже ходили слухи, будто ведущая и певец – любовники. Знаменитости поддерживали интригу, периодически обнимаясь на камеру и оказывая друг другу знаки внимания. Сейчас Лера Кудрявцева счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. А в августе этого года популярная телеведущая подарила спортсмену, который значительно младше нее, дочь Марию.
Что касается личной жизни Сергея Лазарева, то она покрыта тайной. Известно лишь то, что популярный исполнитель воспитывает маленького сына Никиту, однако кто является матерью мальчика – секрет для общественности.
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