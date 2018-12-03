Молодой муж уговорил Лолиту покинуть Россию

Певица получила престижную награду "Высшая лига" от радиостанции "Новое радио". С обладательницей "Золотой сирены" за кулисами премии встретился корреспондент "Дни.ру".

Лолита не была бы Лолитой, не выкинь она фортель. На сцене Crocus City Hall, куда ее пригласили за наградой, ведущие стали спорить, кто и насколько выше или ниже певицы. А она отрезала: "У меня климакс, поэтому мне самой что 13, что 15 сантиметров – уже по барабану". Зал лег от смеха.



Элегантное маленькое черное платье, изысканное колье, стильный макияж и прическа – Лолита в этот вечер была на высоте. Компанию же ей составил автор нашумевшей песни "Раневская" Алексей Романоф. "Я не ожидала, что эта композиция выстрелит, – призналась артистка. – На радиостанциях мне говорили, что слишком много в ней драматизма, и отказывались ставить. "А я возьму!" – сказал вдруг Роман Емельянов (генеральный продюсер "Нового радио". – Здесь и далее прим. ред.) и определил счастливую судьбу этого хита".

Рассказала Милявская и про предстоящие новогодние праздники. "В этот раз я решила уступить мужу – он уговорил меня поехать с ним на горнолыжный курорт. Правда, он будет кататься, а я – сидеть под горой. Потому что если сама встану на лыжи, то настанет *** (конец) и лыжам, и мне".

Но перед тем как покинуть на праздники страну, у Лолиты есть несколько важных дел. "Я решила перед Новым годом отдать все долги, – пояснила артистка. – Даже ТСЖ, с которым долго бодалась, все заплатила, чтобы не тратить нервы, время, силы и не переживать. И еще решила исполнить все те обещания, которые давала людям, но не успела при их жизни".