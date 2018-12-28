У оскандалившейся из-за слов о Крыме Лолиты появился заступник
По мнению Хаминского, исполнительница в своих заявлениях не сказала ничего крамольного. Он напомнил, что она родилась в Закарпатье, а выросла на Украине. В Россию же Лолита переехала уже взрослой, сформировавшейся артисткой.
"Безусловно, Лолита – гражданка России, в силу чего ей достается от наших "бывших братьев", пожалуй, больше, чем всем остальным. Кроме того, не надо забывать, что Украина закрыла Лолите въезд на свою территорию, а дочь певицы живет с ее родителями именно на Украине", – заявил правозащитник. "Зная Лолиту, могу с уверенностью сказать, что она никогда не делала ангажированных заявлений!" – добавил Хаминский.
По его словам, Лолита выразила свое сугубо частное мнение гражданина России, основанное на конституционном праве свободы слова. "Заметьте, в словах Лолиты отсутствует даже намек на призыв к подрыву территориальной целостности страны", – подчеркнул собеседник "Дни.ру".
Александр Хаминский добавил, что Милявская – человек известный и крайне импульсивный, поэтому каждое брошенное ею слово сразу подхватывается общественностью и СМИ. И это, по его мнению, вовсе не вина певицы. "Здесь главное понимать, что если чье-то мнение отличается от твоего, – это еще не повод к травле", – отметил правозащитник.
Он считает, что основным призывом Лолиты в словах о Крыме было восстановление дружеских или хотя бы просто стабилизация отношений между Россией и Украиной.
Напомним, резонанс вызвали слова Лолиты Милявской о том, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. "Мой горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина", – ранее объяснила певица.
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