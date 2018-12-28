У оскандалившейся из-за слов о Крыме Лолиты появился заступник

Известный ранее инициированной проверкой органами МВД концертной деятельности допустившей антикрымские высказывания Лаймы Вайкуле правозащитник Александр Хаминский прокомментировал "Дни.ру" недавно выраженную позицию Лолиты Милявской. На певицу обрушился шквал критики со стороны общественности после слов об украинском полуострове.

По мнению Хаминского, исполнительница в своих заявлениях не сказала ничего крамольного. Он напомнил, что она родилась в Закарпатье, а выросла на Украине. В Россию же Лолита переехала уже взрослой, сформировавшейся артисткой.

"Безусловно, Лолита – гражданка России, в силу чего ей достается от наших "бывших братьев", пожалуй, больше, чем всем остальным. Кроме того, не надо забывать, что Украина закрыла Лолите въезд на свою территорию, а дочь певицы живет с ее родителями именно на Украине", – заявил правозащитник. "Зная Лолиту, могу с уверенностью сказать, что она никогда не делала ангажированных заявлений!" – добавил Хаминский.

По его словам, Лолита выразила свое сугубо частное мнение гражданина России, основанное на конституционном праве свободы слова. "Заметьте, в словах Лолиты отсутствует даже намек на призыв к подрыву территориальной целостности страны", – подчеркнул собеседник "Дни.ру".

Александр Хаминский добавил, что Милявская – человек известный и крайне импульсивный, поэтому каждое брошенное ею слово сразу подхватывается общественностью и СМИ. И это, по его мнению, вовсе не вина певицы. "Здесь главное понимать, что если чье-то мнение отличается от твоего, – это еще не повод к травле", – отметил правозащитник.

Он считает, что основным призывом Лолиты в словах о Крыме было восстановление дружеских или хотя бы просто стабилизация отношений между Россией и Украиной.

Напомним, резонанс вызвали слова Лолиты Милявской о том, что Крым для нее по-прежнему является Украиной. "Мой горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина", – ранее объяснила певица.