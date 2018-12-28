"Уберите эту вонючку!": народ тошнит от носков любовника Волочковой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 28 декабря
Лента новостей
11:15
Есть жертвы: в Нижнем Новгороде автобус протаранил остановку
11:08
Умер легендарный советский хоккеист
11:01
Савченко – президент: украинцы вспомнили пророчество Кашпировского
10:55
Нападение на медиков скорой помощи в Петербурге попало на видео
10:22
Ледовое побоище: массовая драка россиян с китайцами попала на видео
10:18
В Башкирии пьяный рабочий лишился трех пальцев
10:10
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
10:07
У отдыхавшего в Мексике москвича угнали машину
09:53
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года
09:09
В Финляндии по запросу США задержали гражданку России
08:55
В США пропали интернет и телефонная связь
08:47
В ДТП на Алтае пострадали восемь детей
08:42
Взрыв в Нью-Йорке окрасил небо в синий (видео)
08:34
Ягудин отказался искать "какашки"
08:30
Афиша: чем заняться на каникулах в Москве
08:28
Во дворе жилого дома в Бурятии поймали рысь
08:21
Овечкин довел до слез юную фанатку (видео)
08:09
В России растоптали голубую мечту украинцев о новой провокации
08:00
Совет на выходные
07:44
В России отменили роуминг внутри страны
05:03
Секс, свадьба с Путиным и шпионы: главные политические скандалы 2018 года
03:55
Модель с гигантским бюстом покоряет мир
00:15
Голому Петросяну предложили выдать пару октав на публике
23:37
К чему снится шампанское
23:00
Алена Кравец поздравила "Дни.ру" с Новым годом
22:00
Раскрыта тайная связь Порошенко с мировой закулисой
21:55
Певица Бьянка разводится с мужем
21:42
Рита Дакота пострадала в ДТП
21:33
"Вы тупые?" – русофоб Ковтун стал врагом народа на Украине
21:27
Забавляющийся с девушкой Блюменкранц из шоу "Дом-2" получил промеж ног
21:11
Что сделала Госдума для улучшения жизни граждан в 2018 году
21:08
Российский космонавт остался без подарков на Новый год
20:57
В Уфе возле дома обнаружили мертвую девочку
20:51
Под Волгоградом пьяный отчим убил семилетнего ребенка
20:49
Народ обомлел от шикарной мамы Виктории Лопыревой
20:32
Степаненко после развода держит Петросяна на коротком поводке
20:25
Пропавшая со сцены МакSим заговорила о комплексах
20:23
В Удмуртии иномарка врезалась в дерево
20:18
В Казани водитель без прав сбил пенсионерку
20:11
В Екатеринбурге на улице нашли тело 15-летнего подростка
20:06
Есть пострадавшие: в Вене напали на церковь
20:00
"Требую садиста": Почему жена терпит жуткие побои Башарова
19:54
Выпивающий с девушками Рыбин провел ночь в подъезде
19:46
Пьяный тюменец ограбил аптеку из-за отсутствия рецепта
19:41
Под Омском водитель сбил лошадь и попал в больницу
19:36
В Нижнем Новгороде из психбольницы сбежал маньяк
19:13
Знаменитая актриса экстренно госпитализирована
19:01
В массовой аварии под Ростовом погиб дорожный рабочий
18:53
Жесткая драка в супермаркете на Украине попала на видео
18:35
"Мне обидно": Садальский ответил на слова Лолиты об украинском Крыме
18:23
В Башкирии от удара током погиб рабочий
18:13
Есть жертвы: В Исландии с моста упала машина с туристами
18:02
Госдума поможет волонтерам
17:57
Шепелев сделал неожиданное признание о провале в кино
17:56
В Удмуртии пьяная семья избила полицейских
17:49
В Карелии полицейский вынес из огня мужчину и двух детей
17:44
Под Москвой пропал пенсионер с двумя сберкнижками
17:41
"Репетиция развода": визжащая пышка из шоу "Дом-2" извела мужа
17:34
Над Черным морем перехватили разведчик США
17:17
Туктамышева заразила фигуристку Самодурову
17:05
Злобная Степаненко побила молодую актрису на глазах у коллег
16:49
Появились доказательства: ополченца из России сознательно убили в украинской тюрьме
16:40
Пора поработать как следует: Путин дал строгий наказ
16:18
Rixos Saadiyat Island: незабываемое кулинарное путешествие в Абу-Даби
16:14
Раскрыт рецепт идеального Оливье
16:07
Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги
15:58
Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова
15:55
Лолита оправдалась за слова об украинском Крыме
15:40
Новогодний фитнес
15:27
Раздевшаяся Глюк'oZа привела в бешенство россиян
15:25
Авария четырех грузовиков парализовала дорогу в Башкирии
15:16
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку с пассажирами
15:15
Бывшая жена Башарова выступила с заявлением после известия об избиении
15:09
Порошенко взялся за бутылку после взбучки от Путина
14:54
В старинной московской аптеке угощают вином
14:49
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
14:42
Полуторагодовалая дочь Пелагеи попросила маму больше никогда не петь
14:33
Отвергнувшая отца Маркл навлекла на себя гнев
14:31
Forbes назвал самого переоцененного актера Голливуда
14:28
Рядом не муж: Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной
14:24
Жительница Петербурга прятала наркотики в сапогах малолетней дочери
14:09
Успенская поздравила тяжелобольную дочь с 30-летием
14:02
"Непростое время": Навка откровенно рассказала о разводе
13:57
Украина готовит захват Крымского моста
13:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 декабря 2018 года
13:46
Кому выгодна внезапная смерть Пугачевой
13:43
Униженный Порошенко задумал новую провокацию
13:31
Гастрономические выходные в Грузии
13:31
"Неизвестно, что будет завтра": Лепс рассказал о серьезной болезни
13:28
"Срочно к психиатру": Макаревич ответил на слова Лолиты про Крым
13:18
Темникова встретила Новый год в туалете
12:51
Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон
12:41
Рождественская речь Елизаветы II повергла в шок британцев
12:34
Пассажир зарезал таксиста в Москве
12:31
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин поздравили "Дни.ру" с Новым годом
12:24
Оставленная мужем Меган Маркл плюнула в публику
12:12
Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
12:01
"Это как наркотик": людей убивает погоня за удовольствиями
11:55
Украинцы заплевали роскошную Захарову
11:46
"Странный" поцелуй Дональда и Меланьи привел народ в изумление
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Крым – Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением
Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ
"Сдохнет тут же!": развопившийся Боярский прилюдно разнес жену
Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги
Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова
Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
Шоу-бизнес

"Уберите эту вонючку!": народ тошнит от носков любовника Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Самоирония Анастасии Волочковой вышла на новый уровень. Скандально известная балерина, прекрасно зная о пристальном внимании к ее таинственному возлюбленному и бесконечной критике в свой адрес, возбудила общественность, повесив носки избранника на новогоднюю елку.
прочитано 2463 раза

Анастасия Волочкова продолжает интриговать заинтересованную общественность новым возлюбленным. На протяжении нескольких недель балерина с завидной регулярностью выставляет напоказ фотографии с любовником, при этом старательно скрывая его лицо. Зато артистка с удовольствием демонстрирует его ноги в носках или резиновых шлепанцах, длинные руки и прочие части тела.

ПО ТЕМЕ

Волочкова закрыла грудью униженную Собчак

Волочкова показала свое белье на вручении премии

Волочкову готовы выдворить из страны

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Судя по подписям, которые она делает к публикациям в социальной сети Instagram, балерина откровенно потешается над плюющимися ядом подписчиками. Артистка не раз говорила в интервью, что у нее великолепное чувство юмора, также она обожает посмеяться над собой. На сей раз Анастасия пошла еще дальше. Чтобы разжечь с новой силой любопытство фанатов, артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлела новогоднюю елку, стоящую в холле ее дома, украшенную парой носков таинственного любовника.

"А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса – совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно носки!🌺🌲🤣 И еще. "Носки года" можно не только носить, но использовать как елочные украшения!🌲 Но носки моего возлюбленного – это уже раритет!" – заявила Волочкова.

Взрыв ненависти не заставил себя ждать. "Меня сейчас стошнит", "Уберите эту вонючку!", "Теперь и тапки резиновые любимого повести на елку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не хватает еще верхушку украсить трусами и тогда будет полный фарш...", "Любимый поносил, можно на елку, для аромата", "Трусы повесь и лифон, а внизу прокладок накидай", – высказались возмущенные пользователи.

Впрочем, многие подписчики оценили чувство юмора Анастасии Волочковой. "Юмористка", "оооочень остроумно ))", "Прикольно !!", "ой Анастасия, как же Вы всех этих........ разводите! 👍🌹", "Настя, как же ты их всех сделала! Молодец! Провоцируй их и дальше, пусть желчью захлебнутся", – поддержали балерину фанаты.

Автор: Наталья Аряева28 декабря 2018, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

567

комментарии

Политика

Пора поработать как следует: Путин дал строгий наказ
Порошенко взялся за бутылку после взбучки от Путина
Украина готовит захват Крымского моста
Униженный Порошенко задумал новую провокацию

Шоу-бизнес

Похоронившая мужа Максакова обнародовала связь с известным певцом
Хмурый принц Уильям заткнул болтливую Меган Маркл
"Уберите эту вонючку!": народ тошнит от носков любовника Волочковой
69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор

Проишествия

Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Секс, свадьба с Путиным и шпионы: главные политические скандалы 2018 года

Чем запомнился уходящий год
Шоу-бизнес

Дочь рассказала о состоянии больного раком Юдашкина

Молодая женщина сообщила о перемене
Шоу-бизнес

"Требую садиста": Почему жена терпит жуткие побои Башарова

Эксперт прокомментировала ситуацию в звездной семье
Шоу-бизнес

"Уберите эту вонючку!": народ тошнит от носков любовника Волочковой

Балерина повесила этот атрибут одежды на новогоднюю елку

Гороскоп

Совет на выходные
Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря

Фоторепортажи

Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон
Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова
Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество
Главной красавицей Москвы стала жительница Петербурга

Спорт

Туктамышева заразила фигуристку Самодурову
"Бесит": Медведева пропесочила неряшливых мужчин
Жена жестко подставила Глушакова перед ФСБ
Медведева призналась в гнусном предательстве

Регионы

Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru