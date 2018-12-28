"Уберите эту вонючку!": народ тошнит от носков любовника Волочковой

Самоирония Анастасии Волочковой вышла на новый уровень. Скандально известная балерина, прекрасно зная о пристальном внимании к ее таинственному возлюбленному и бесконечной критике в свой адрес, возбудила общественность, повесив носки избранника на новогоднюю елку.

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