Волочкова закрыла грудью униженную Собчак

Анастасия Волочкова встала на сторону Ксении Собчак в конфликте светской львицы с Сергеем Шнуровым. Балерина советует телеведущей не обращать внимания на мнение окружающих.

Волочкова, по словам балерины, дружит с Собчак уже лет 20. Видимо, поэтому артистка считает себя вправе давать светской львице советы. В частности, Анастасия рекомендует Ксении не обращать внимания на чужие слова.

"Ксюша, забей на всех! Ты замечательная! Счастья тебе!" – написала Волочкова. Комментарий артистки появился под постом Собчак, которым она ответила на адресованное ей стихотворение Сергея Шнурова.

Конфликт между лидером группировки "Ленинград" и Ксенией Собчак разгорелся днем ранее. 45-летний музыкант отреагировал в своем Instagram на слухи о разладе между журналисткой и ее мужем Максимом Виторганом. Сергей Шнуров опубликовал ироничное стихотворение о звездах, которые выставляют свою жизнь напоказ, а затем возмущаются вторжением в личное пространство.

Собчак резко ответила Сергею. Сначала она оставила комментарий под публикацией музыканта. А затем в своем микроблоге в стихах отреагировала на слова Шнурова, оставив гневное сообщение с использованием ненормативной лексики. Собчак высмеяла тех, кто только и ждет удобного момента, чтобы обсудить чью-то личную жизнь и призвала их "не лезть", напоминает "Вокруг ТВ".

Напомним, слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали их частые совместные появления на мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз. Уже известно, что 2019-й год Ксения и Максим встретят порознь. Виторган в Новый год собирается работать, а Собчак – нянчить сына Платона.