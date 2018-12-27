Успенская поздравила тяжелобольную дочь с 30-летием
Татьяна Плаксина всегда мечтала помогать сиротам. Успенская уверена, что дочь сможет реализовать свои планы, а мама ей в этом поможет.
"У тебя это получится, ведь я научила тебя иметь сострадание к людям, к детям, отдала тебе свою любовь, а ты это передашь этим сиротам, обещаю, что буду принимать активное участие, мы вместе будем стараться, я твоя поддержка (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)", – написала Успенская.
В то же время, подчеркнула певица, самое главное - выздоровление Татьяны. С Успенской согласились и многочисленные подписчики микроблога, поддержав девушку в комментариях теплыми пожеланиями.
Этой осенью дочь Успенской Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике неудачно упала с велосипеда и сломала челюсть. У Татьяны отсутствуют пять передних зубов, она употребляет только жидкую или перетертую еду.
После аварии девушке срочно потребовались две операции. Одна из них была неудачной – у наследницы Успенской началось заражение крови. Сейчас девушка проходит длительную реабилитацию. Рядом находится ее любящая мама.
Помогает справиться с трудным жизненным периодом дочери Успенской искусство – она пишет картины. Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала обнаженной. Недоброжелатели дочери Успенской снимки раскритиковали.
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