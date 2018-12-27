Марат Башаров сломал нос жене

Марат Башаров проявил силу в отношениях с женой Елизаветой Шевырковой. Как рассказал брат женщины, популярный актер сломал нос супруге.

Как компетентно сообщает Telegram-канал Super, Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову. В результате применения силы у женщины оказался сломанным нос. Об этом рассказал журналистам брат покалеченной супруги актера. Женщине оказывают необходимую помощь медики.

Интересно, что осенью 2017 года уже появлялась информация о бытовом рукоприкладстве Башарова в отношении Шевырковой. Сообщалось, что по возвращении из Доминиканской Республики между супругами произошла ссора, в результате которой Марат не сдержал эмоций и рук.

"Лиза писать заявление в полицию не стала, а пожаловалась брату. Тот сразу приехал и разобрался с зятем по-мужски. Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепоглухой. Она, кстати, рассказывала, что по пьяной лавочке Башаров вообще странным становится: не только с ножом кидается, но и со стульями разговаривает", – рассказал друг шурина Марата Башарова журналистам.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова оформили отношения в сентябре 2017 года. На скромную церемонию пригласили только самых близких. Актер решил обойтись без пышной свадьбы. Возлюбленные просто расписались в Солнцевском ЗАГСе, по месту жительства. Но совсем от традиций уходить не стали – Елизавета пришла на церемонию в белом платье, а Марат надел костюм. Отметим, что в июле 2016 года Елизавета подарила Марату сына Марселя.