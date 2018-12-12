Дочь Успенской вымазалась и оголилась напоказ

Татьяна Плаксина эпатировала пользователей Сети новыми снимками в Instagram. 29-летняя наследница певицы приняла участие в откровенной фотосессии.

Сейчас Татьяна продолжает восстанавливаться после серьезных травм, полученных в результате падения с велосипеда на Коста-Рике. Ранее во время прямого эфира в Instagram она сообщила, что все еще плохо себя чувствует, ведь у нее нет нескольких зубов, а челюсть в двух местах была сломана.

Видимо, с помощью фотосессии девушка решила снять стресс и поэкспериментировать. На фотографиях Плаксина предстала полуобнаженной и измазанной краской. Кстати, дочь Любови Успенской позиционирует себя как художник.

На одном из снимков Татьяна демонстрирует небритые подмышки – модный на Западе тренд. На другом же показывает язык. Эротические фото оценили далеко не все поклонники.

Многие подписчики Плаксиной посчитали, что такие снимки не подходят для публичной демонстрации. Некоторые заявили, что дочери Успенской нужен психолог. "Лечить девочку нужно, а не поддерживать это ее состояние", "Не сторонник осуждать, но в данном случае консультация как минимум психолога будет актуальна", "Да... уж... деточка... надо что-то менять... пока мама может помочь", – высказались критики.

Поклонникам Плаксиной понравились снимки. Они посчитали, что таким образом девушка выразила себя как человек, занимающийся искусством.