Задавленный Трояновой Куценко чуть не отморозил гениталии на съемках сериала "Ольга"

Гоша Куценко дал откровенное интервью. Артист рассказал о съемках голышом и шутках про гениталии.

Этой осенью на телеканале ТНТ стартовал второй сезон сериала "Ольга", в котором Куценко сыграл состоятельного ухажера главной героини. По словам артиста, этот проект был обречен на успех, ведь центральный женский персонаж олицетворяет большинство наших соотечественниц.

"Он очень талантливо спродюсирован. Во главе угла лежит характер русской героини. Яна Троянова – есть Россия. Она угадана по многим приметам. Простое прекрасное безденежье наше – оно там преподнесено феноменально. Нафиг мне никто не нужен, я все сделаю сама импортозамещением", – отметил Куценко.

Гоша признался, что ему очень понравилось работать над этим проектом. Съемочный процесс был идеально отлажен. Его партнерша, актриса Яна Троянова, никому не давала расслабиться.

"В "Ольге" жесткий хронометраж. Во-первых, там есть Яна, которая очень четко чувствует, когда она устает или теряет интерес к происходящему. Яна себе может позволить. У нее короче смена. Это у нас адские смены 12-часовые. И она права", – заметила звезда.

Куценко добавил, что на съемочной площадке всем заправляла Троянова. К артистке прислушивались, ей не перечили, она могла задавить авторитетом любого. "Были пару случаев. Из новых актеров пришел какой-то артист и что-то там начал. Яна превратилась в ад для него. Она издевалась над ним всю смену, и он был не рад, что ляпнул какое-то слово", – заметил Гоша в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Актер рассказал, что в "Ольге" ему пришлось сниматься голым в лютый мороз. Продюсеры намеренно ждали стужи, чтобы получить на выходе красивую картинку, перспектива отморозить артисту гениталии их не беспокоила. По словам Куценко, оголятся прилюдно для него не ново.

"Они ждали, чтобы снега было побольше, похолоднее, потому что им нужен был пар из всех частей тела. Для артиста голым или нет сниматься, не имеет значения. Это, наверное, для девушки важнее. Я 800 раз раздевался догола на сцене", – рассказал артист о съемках в "Ольге".

Ведущая шоу Ирина Шихман спросила, подшучивают ли над обнаженными артистами коллеги. "Большой или маленький? Вы это имеете в виду? – опешила звезда сериала "Ольга". – Во-первых, у меня нормально. Вы не верите? Знакомая к Гарику Харламову пошла, и я у нее спрашиваю: "Ну как у него?" Я не видел тот эфир Comedy Club. Она сказала: "Ну так, не очень". Что она там могла видеть, там холодно было очень и на такой скорости. Вот и куда она все время смотрела? Подшучивают, да. Все понимают, как неловко. У меня не было стеснения, мне хотелось, чтобы поскорее все сняли это".