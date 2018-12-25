"Шлеп губищ": Садальский рассказал об угрозе Довлатовой

Станислав Садальский оказался перед трудным выбором. Скандально известный актер рассказал, что получил угрозу от своей партнерши Аллы Довлатовой, когда к ней в дубль попросилась Эвелина Бледанс.

Станислав Садальский попал в неприятную ситуацию. О том, что случилось с ним, Аллой Довлатовой и Эвелиной Бледанс, актер в красках поведал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Пришла в гости Эвелина ..узнав о новом проекте с Довлатовой – "Любовь заказывали?" Эвелинка зная что все спектакли Устюгова – касса ...захотела в дубль к Алле.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начал свой рассказ Садальский.

Далее актер поведал, что он созвонился с Аллой Довлатовой и получил категоричный ответ. "набрав номер и услышав "довлатовское": "если ты посмеешь взять Ее даже третьим составом, ты меня больше не увидишь живьем"..." – процитировал Аллу Довлатову артист.

Неожиданно в их беседу вмешался супруг артистки. "после этих слов , отчетливо услышал "шлепп губищ" страстного поцелуя ее законного мужа...-"Аллочка , тебе давно пора бросить этого старика Садальского.."-послышалось после чавканья!..друзья , как же мне поступить после этих унизительных слов ...??" – обратился за советом к общественности явно расстроенный Стас Садальский.

Интересно, что подписчики разделились примерно на два одинаковых лагеря: тех, кто поддержал Аллу Довлатову, и тех, кто выступил за Эвелину Бледанс. Сам Садальский признался, что "Алла подводит и не дает время(((". Вмешалась в обсуждение и сама Эвелина Бледанс. Она сообщила, что уже работала с Садальским, причем не раз. А еще отметила, что Довлатова "прекрасна" в радиотеатре. Отметим, что сама Алла в беседу вступать не стала.