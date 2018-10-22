Обезумевший Садальский заткнул рот Васильевой

Эпатажный актер Станислав Садальский вновь удивил поклонников. На фотографии в Instagram артист буквально душит свою подругу – актрису Татьяну Васильеву.

Пост скандального артиста посвящен молодости души. Подпись под фотографией, как это заведено у Садальского, весьма провокационного содержания.

"В молодости мы ищем красивое тело -с годами родную душу. Молодым кажется, что старики глупы, но старики-то знают, что молодые — дурачки (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил Стас.

Хозяин микроблога на снимке широко улыбается, тогда как лиц его коллег почти не видно – мясистые пальцы Садальского зажимают им рты (видимо, друзья пытались возражать). Тем не менее в женщине можно с трудом опознать близкую подругу Станислава, актрису Татьяну Васильеву.

Подписчики, привыкшие к выходкам кумира, сентенцию автора поддержали. "Какая улыбка! Вы неотразимы!!!!", "У Вас здесь такая искренняя улыбка, как у мальчишки", "Красиво сказано", – прокомментировали поклонники. "Не скажите – в старости тоже ищут красивые тела, душа уже на 25-м месте", "Стас, зачем так грубо с девочками?" – слегка пожурили актера некоторые фанаты.

Напомним, что недавно 67-летний артист поздравил своего приятеля Андрея Данилко с днем рождения. Певцу, больше известному как Верка Сердючка, исполнилось 45 лет. У него похожее отношение к возрасту. Данилко заявил в одном из интервью, что старость – это отсутствие желаний, а он еще вполне способен на эпатажные выступления и необдуманные поступки.