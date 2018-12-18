Запашному круто досталось от бизнесмена Гуцериева
Бизнесмен заявил, что хочет "поставить этого хама на место". Он добавил, что начал вести с Запашным борьбу и собирается "рассказать общественности правду".
"А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться за клевету", – цитирует Гуцериева "Коммерсантъ FM". Предпринимателя возмутило то, что директор Большого Московского цирка "бессовестно врет", заявляя президенту России Владимиру Путину о строящейся в "Сколково" площадке для Cirque du Soleil.
Запашный в ответ предложил подать коллективный иск к СМИ. Они на протяжении нескольких лет анонсируют "строительство постоянной концертной площадки для канадского цирка".
Ранее Запашный высказал опасения российскому лидеру о том, что проект Гуцериева негативно повлияет на развитие российского цирка. Путин ответил артисту, что открытие канадского цирка в России надо рассматривать как борьбу за рынок.
В канадском цирке отметили, что компания Cirque du Soleil Rus занимается организацией гастролей цирка по России уже десять лет, и не поняли, почему решение выступать в новом концертном зале вызвало столько эмоций. Там подчеркнули, что проект "Сколково" предусматривает создание не стационарного театра для Cirque du Soleil, а "современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий", сообщает РБК.
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