Запашному круто досталось от бизнесмена Гуцериева

Предприниматель намерен подать в суд на директора Большого Московского цирка за клевету. Поводом для иска станет заявление Эдгарда Запашного об инвестициях Михаила Гуцериева в канадский Cirque du Soleil и планах открыть для него площадку в России.

Бизнесмен заявил, что хочет "поставить этого хама на место". Он добавил, что начал вести с Запашным борьбу и собирается "рассказать общественности правду".

"А на него, конечно, я подам в суд, заставлю извиниться за клевету", – цитирует Гуцериева "Коммерсантъ FM". Предпринимателя возмутило то, что директор Большого Московского цирка "бессовестно врет", заявляя президенту России Владимиру Путину о строящейся в "Сколково" площадке для Cirque du Soleil.

Запашный в ответ предложил подать коллективный иск к СМИ. Они на протяжении нескольких лет анонсируют "строительство постоянной концертной площадки для канадского цирка".

Ранее Запашный высказал опасения российскому лидеру о том, что проект Гуцериева негативно повлияет на развитие российского цирка. Путин ответил артисту, что открытие канадского цирка в России надо рассматривать как борьбу за рынок.

В канадском цирке отметили, что компания Cirque du Soleil Rus занимается организацией гастролей цирка по России уже десять лет, и не поняли, почему решение выступать в новом концертном зале вызвало столько эмоций. Там подчеркнули, что проект "Сколково" предусматривает создание не стационарного театра для Cirque du Soleil, а "современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий", сообщает РБК.