Больного Криса Кельми спаивают близкие люди

После смерти певца Евгения Осина, страдавшего от алкоголизма, внимание общественности сместилось на 63-летнего Криса Кельми, ведь у него аналогичные проблемы. А бывшая любовница артиста вовсе утверждает, что находящиеся в окружении люди и вовсе хотят его споить.

Полина Белова, утверждающая, что состояла в отношениях с Крисом Кельми на протяжении четырех лет, рассказала, что в последний раз общалась с артистом несколько месяцев назад. Якобы певец жаловался на плохое самочувствие.

"У Криса большие проблемы с речью после приступов эпилепсии и употребления алкоголя. Он мне сказал, что ему очень тяжело говорить. Хотя его брат Евгений Суслин утверждает, что с Кельми все хорошо, что его навещает терапевт. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Его родственники не будут тратить деньги на дорогих врачей, их жаба задушит! Они просто ждут наследства!" – заявила в интервью изданию "Собеседник" Полина Белова.

Более того, женщина утверждает, что Криса Кельми спаивает его близкое окружение – помощники по хозяйству. "Их там целая семья, напоминающая цыганский табор. У этих людей находятся все банковские карточки Криса, они знают пин-коды. Радуются, когда Крис выпьет, потому что он сразу становится добрым", – поведала женщина.

Белова убеждена, что эти люди якобы тратят деньги Кельми, и будто бы им невыгодно, чтобы певец начал вести трезвый образ жизни. "Недавно один из домработников сыграл свадьбу, а другой уже третью иномарку меняет и возит молоденьких девушек. Я думаю, что периодически Крис бывает трезвым, но толку от этого нет. Никому невыгодно, чтобы он справился со своей зависимостью", – рассудила бывшая любовница артиста.

Журналисты сумели побеседовать и с самим Крисом Кельми. Отмечается, что его речь была "едва разборчивой". Певец заявил, что все разговоры о его алкоголизме – "полная чушь", и вообще он сейчас не пьет. Единственное, чем страдает Крис – приступы эпилепсии.

О смерти Евгения Осина Кельми высказался так: "Я знал, что все этим и закончится. Но мы с ним разные люди. У меня три высших образования. Сейчас у меня период выздоровления, в январе хочу начать репетиции с новым составом моей группы, а в мае мы поедем на гастроли".