Больного Криса Кельми спаивают близкие люди

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Понедельник 24 декабря
Лента новостей
14:57
Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
14:52
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
14:03
Известная актриса скоропостижно скончалась на 32-м году жизни
13:16
Открыто смертоносное действие сахара в развитии рака
13:12
В Москве мужчину обстреляли и избили ради фруктов
12:44
В Тюмени дворники зверски избили прохожих лопатами
12:22
В Омске водитель бросил пассажиров после страшной аварии
12:16
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
12:09
Известная актриса публично унизила Бузову
12:06
Беспардонные приставания к Терезе Мэй вызвали переполох в Лондоне
11:42
В Ростове загорелся склад
11:36
Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе
11:28
Завидный холостяк Билан ошарашил заявлением о свадьбе
11:09
В Башкирии иномарка влетела в опору моста
10:50
Ургант крупно опозорился в прямом эфире
10:41
Кейт Миддлтон застукали в магазине для бедных
10:28
Под Москвой обнаружили набитый наркотиками автомобиль
10:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года
10:03
Россия и Вьетнам расширяют межпарламентское сотрудничество
09:54
Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
09:52
Звезду фильма "Любовь и голуби" увезли в больницу
09:32
Под Нижним Новгородом два человека погибли в результате пожаров
09:18
Народ привел в бешенство сюжет "России 1"
09:10
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
08:59
Есть пострадавшие: в Краснодарском крае электричка сошла с рельсов
08:36
Последняя капля: Собчак взорвалась после выходки Шнурова
08:25
Украинские военные устроили погром на границе с Крымом
08:20
Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили
07:12
Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
06:06
К чему снится салют
00:02
Меланья бросила Трампа на Рождество
22:06
Ситуация накаляется: Меган Маркл разрушила королевскую семью
20:02
Брак Аршавина под угрозой
18:17
Бывшая Шнурова влезла в скандал с Собчак и Виторганом
17:20
"Голубь мира": Алибасов помирил Федосееву-Шукшину с дочерью
16:56
Володин: Россия и Вьетнам выходят на новый уровень отношений
16:44
"Сладкие куклята": Дети Галкина и Пугачевой умилили народ
16:25
В "ЕР" возмущены цинизмом брянских чиновников после скандала с детьми
16:13
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой
15:53
Лысая модель Playboy покорила Сеть
15:46
Свалившаяся с температурой Бузова обратилась к фанатам
14:57
Лорак оказалась в объятиях известного продюсера после скандала с разводом
14:49
Навку сняли в обнимку с пивными кружками
13:56
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
13:47
Собчак отправляют на Дом-2 после "измены" Виторгану
13:25
"Жизнь катится под откос": Крид под капельницей в разгар новогодних корпоративов
12:49
Россия и Вьетнам укрепляют дружеские связи
12:39
Помолодевшая Буланова собирается стать бабушкой
12:09
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
11:45
Успенская резко сменила имидж
11:00
"Не вмешивайтесь": Собчак впервые заговорила после слухов о разводе с Виторганом
10:40
45-летняя Мария Порошина выставила живот на публике перед родами
10:28
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
08:08
Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
06:06
"Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой
00:25
Дмитрий Шепелев потерялся на фоне стильного Стаса Михайлова
23:03
Красавчик Прилучный проиграл Пьехе в битве за секс
19:12
Оголившаяся Волочкова нырнула в ледяную купель (видео)
18:45
Союзный парламент России и Белоруссии выходит на международный уровень
18:26
Володин назвал самых активных депутатов Госдумы
17:57
Постельное видео Муцениеце и Прилучного слили в Сеть
17:02
Рынска взорвалась из-за развода Собчак и Виторгана
16:26
"Жесткий, суровый человек": Киркоров сделал откровенное признание о браке с Пугачевой
15:35
"Маркл-монстр" неожиданно нашла защиту после травли
15:10
"Прямо страшно": Гузеева шокировала жуткой фотографией
14:51
В шахте "Уралкалия" в Соликамске произошел взрыв
14:42
Испанский трансгендер едва не стал "Мисс Вселенная-2018"
14:25
Россиян просят защитить Чудской лес
13:58
Старый гей воткнул нож в спину Медведевой
13:53
Дочь Ани Лорак поразила всех на шоу ''Голос''
13:28
Навка увела Светикову от Чадова
13:16
Половина элитных квартир в Москве продается тайно
12:49
Что мешает отмене роуминга между Россией и Белоруссией
12:37
Потеряли: Виторган попал в скандал из-за пропажи обручального кольца
12:28
Андреева побила Кудрявцеву
11:45
Веселый Порошенко шлепнулся в лужу во время праздника
11:09
Волочкова спихивает с трона постаревшую Пугачеву
11:06
Джоли пообещала прилюдно вылить на Питта ушат помоев
10:41
Михалков и Бондарчук указали Киркорову его место
10:05
На известного политика напал огромный кабан-убийца
08:09
К чему снится Дед Мороз
07:15
"Сводит концы с концами": пенсионерка Ротару нашла благодетелей за рубежом
06:03
Как встретить Свинью: украшаем дом к Новому году
00:05
"На куски порезать": затравленная модель plus-size требует расплаты
23:06
Детям Пугачевой и Чуриковой пророчат общее горе
22:01
Морально неустойчив: раскрыта страшная тайна Порошенко
21:54
Загнанная Бузова неожиданно слегла
21:49
Операторы пообещали взвинтить цены на мобильную связь
21:40
"Чудес не бывает": Авербух вынес приговор упавшей Медведевой
21:28
Секта Жукова из "Руки вверх!" вызвала оторопь
21:23
Волгоградец обокрал хозяйку арендованной в Тюмени квартиры ради возвращения домой
21:15
Пенсионерка-хулиганка "заминировала" поезд в Удмуртии
20:58
Школу в Казани проверят из-за поставленных на колени детей
20:43
"Бабки – огонь": Сябитова с Донцовой поделились мудрыми советами
20:30
Трое жителей Екатеринбурга убили девушку на новогоднем корпоративе
20:08
Волочкова в полупрозрачном платье привела россиян в экстаз
19:50
Совет на выходные
19:22
В Тюмени из запертой машины спасли замерзавшую кошку
19:10
Известный миллиардер и меценат умер в Санкт-Петербурге
19:09
Провалившаяся Медведева скрылась после позора на льду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Истерика и ажиотаж": что происходит вокруг концерта Пугачевой
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской
Ту-154 рухнул под Красноярском: 110 погибших
Вдова раскрыла страшные подробности смерти Марьянова
"Что вижу, то пою": 69-летней Пугачевой изменил вкус
Шоу-бизнес

Больного Криса Кельми спаивают близкие люди

Крис Кельми. Фото: www.globallookpress.com
После смерти певца Евгения Осина, страдавшего от алкоголизма, внимание общественности сместилось на 63-летнего Криса Кельми, ведь у него аналогичные проблемы. А бывшая любовница артиста вовсе утверждает, что находящиеся в окружении люди и вовсе хотят его споить.
прочитано 1514 раз

Полина Белова, утверждающая, что состояла в отношениях с Крисом Кельми на протяжении четырех лет, рассказала, что в последний раз общалась с артистом несколько месяцев назад. Якобы певец жаловался на плохое самочувствие.

ПО ТЕМЕ

Больной Кельми допился до припадков

Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми

"У Криса большие проблемы с речью после приступов эпилепсии и употребления алкоголя. Он мне сказал, что ему очень тяжело говорить. Хотя его брат Евгений Суслин утверждает, что с Кельми все хорошо, что его навещает терапевт. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Его родственники не будут тратить деньги на дорогих врачей, их жаба задушит! Они просто ждут наследства!" – заявила в интервью изданию "Собеседник" Полина Белова.

Более того, женщина утверждает, что Криса Кельми спаивает его близкое окружение – помощники по хозяйству. "Их там целая семья, напоминающая цыганский табор. У этих людей находятся все банковские карточки Криса, они знают пин-коды. Радуются, когда Крис выпьет, потому что он сразу становится добрым", – поведала женщина.

Белова убеждена, что эти люди якобы тратят деньги Кельми, и будто бы им невыгодно, чтобы певец начал вести трезвый образ жизни. "Недавно один из домработников сыграл свадьбу, а другой уже третью иномарку меняет и возит молоденьких девушек. Я думаю, что периодически Крис бывает трезвым, но толку от этого нет. Никому невыгодно, чтобы он справился со своей зависимостью", – рассудила бывшая любовница артиста.

Журналисты сумели побеседовать и с самим Крисом Кельми. Отмечается, что его речь была "едва разборчивой". Певец заявил, что все разговоры о его алкоголизме – "полная чушь", и вообще он сейчас не пьет. Единственное, чем страдает Крис – приступы эпилепсии.

О смерти Евгения Осина Кельми высказался так: "Я знал, что все этим и закончится. Но мы с ним разные люди. У меня три высших образования. Сейчас у меня период выздоровления, в январе хочу начать репетиции с новым составом моей группы, а в мае мы поедем на гастроли".

Автор: Наталья Аряева24 декабря 2018, 13:53

комментарии

Политика

Наглый Порошенко озвучил нелепые требования к Путину
Меланья бросила Трампа на Рождество
Россия получила пощечину в ООН с подачи Порошенко
Веселый Порошенко шлепнулся в лужу во время праздника

Шоу-бизнес

Встретившаяся с Кадыровым Канделаки оставила некролог и переписала квартиру
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
"Даже не улыбнется": Курникова показала очень серьезного сына от Иглесиаса
Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим

Проишествия

"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Нарядившуюся дочь Якубовича жестко затравили

Злые языки не оценили наряд девушки
Шоу-бизнес

Роскошная Брежнева удивила откровениями о любимой позе

Снимок она разместила в Instagram
Шоу-бизнес

Известная актриса публично унизила Бузову

Она заявила, что Бузова не умеет петь
Шоу-бизнес

Ургант крупно опозорился в прямом эфире

Ведущий "плавает" в терминологии

Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 декабря
Брак Аршавина под угрозой
Совет на выходные
Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком

Фоторепортажи

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына
Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом
Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина

Спорт

Медведева бесследно исчезла после провала на чемпионате России
Россиян напугали странные точки на спине Евгении Медведевой
"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь
Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru