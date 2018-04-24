Больной Кельми допился до припадков

Звезду 80-х Криса Кельми экстренно госпитализировали в полубессознательном состоянии. Медики предрекают печальный исход.

В редакцию телепрограммы "Пусть говорят" Первого канала позвонил помощник по хозяйству артиста и заявил, что 63– летний Кельми так плохо себя чувствует, что не может связно говорить и передвигаться. Журналисты тут же отправились домой к звезде и организовали срочную госпитализацию музыканта.

Медики оценили состояние Кельми как тяжелое. Врач-нарколог, лечивший Криса, рассказал репортерам, что мужчина погибнет если не бросит пить. "У него судорожные припадки в результате токсического воздействия на головной мозг – токсическая энцефалопатия… его печень уже не выдерживает даже любые дозы алкоголя", - отметил Евгений Бучацкий.

Артиста откачали, он даже смог приехать в студию передачи, однако внешний вид и походка Криса говорили о плохом самочувствии. Гостям он заявил, что пить бросил уже давно, а в больницу его положили из-за бытовой травмы. "У нас выбило пробки на даче, там есть такой приступок из кухни в гостиную... я за него... рядом был мой сотрудник… Я чувствую, что скоро буду здоров", – заявил певец.

Присутствующие начали выяснять у артиста, где находились его близкие во время приступа. Кельми поведал, что с женой они живут раздельно. Он купил ей двухкомнатную квартиру и оплачивает коммунальные платежи, однако общаться женщина не хочет. Артист уже давно не дает концерты и не пишет музыку, он живет на накопленные сбережения.



Младший брат музыканта Евгений Суслов рассказал, что Крис только частично виноват в своих проблемах со здоровьем. На него влияет близкое окружение, которое в последнее время состоит из непорядочных людей, намеренно спаивающих звезду, по мнению родственника – это наемные работники и молодые любовницы.

Эксперты предложили артисту пройти курс реабилитации. Кельми категорически отказался, он заявил, что поедет на дачу. "Я поеду к кошкам своим в лес", -отрезал Кельми и ушел под руку с молодой зазнобой.