Оскорбленная Валерия воссоединилась с отвергнувшей ее дочерью

Известная певица поддерживает хорошие отношения со своей дочерью Данаей Пригожиной, даже несмотря на недавнюю вражду. Совместный семейный снимок Валерия разместила на своей странице в Instagram.

В минувшие выходные исполнительница посетила столичный ресторан вместе с супругом Иосифом Пригожиным и дочерью продюсера от первого брака. Валерия рассказала о радостном событии своим подписчикам в Instagram. "Даночка приехала. Обедаем в потрясающе красивом месте с видом на Кремль. Москва прекрасна, а праздничная – особенно", – поделилась звезда.

Пользователи отметили, что мать и дочь хорошо смотрятся вместе: "Какая она красавица", "Даная очень красивая. Очень приятно, что вам хватило мудрости наладить общение", "Хорошенькие обе", "Восхищаюсь вашей красотой и нежностью". Один из комментаторов уточнил, удалось ли им найти общий язык и оставить все разногласия в прошлом, на что Валерия ответила утвердительно. "Да, мне нетрудно дается ладить с самыми разными людьми", - написала певица.

Напомним, Даная Пригожина обвинила продюсера в том, что он отказывался помогать ей материально, и даже подала на отца в суд. Она заявила, что Иосиф стыдится ее и не хочет поддерживать связь. К счастью, семейный конфликт удалось вскоре уладить. Недавно Пригожин подтвердил, что их вражде пришел конец.