Дочери Пригожина грозит тюрьма за мошенничество

"Вечерние и повседневные платья, пальто на любой вкус и кошелек, уютные костюмчики для отдыxа и на каждый день" – рекламирует Даная Пригожина на странице в социальной сети Instagram свой магазин одежды. Но когда она его затевала, конечно, не могла и подумать, с какими проблемами может столкнуться.



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