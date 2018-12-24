Ургант крупно опозорился в прямом эфире

Известного телеведущего Ивана Урганта уличили в незнании русского языка. Ошибки шоумен допустил в медицинских терминах.

Эфир программы "Вечерний Ургант" разобрала по косточкам учительница Татьяна Гартман. Она борется с безграмотностью российских звезд на своем YouTube-канале "Училка vs ТВ".

Ургант в своей передаче беседовал с актрисой Паулиной Андреевой. Речь зашла о том, что артистка исправила прикус. И Паулина, и Иван сделали ударение на первом слоге. Тогда как правильно, утверждает "училка", ставить ударение на втором.

Не лучше обстоит дело у Урганта и с названиями болезней. Так, в разговоре с соведущим Дмитрием Хрусталевым Иван вспомнил про детскую болезнь коклюш. И снова ударение было на первом слоге. А "училка" ответственно заявляет, что "ударяется" это слово на последний слог. В подтверждение своей правоты Татьяна привела фрагмент из сериала "Склифосовский", где правильное произношение слова "коклюш" выяснили актеры Ефим Шифрин и Максим Аверин.

Поймали на ошибке и Ивана Дорна, который тоже был гостем "Вечернего Урганта". Музкант рассказал, как он "говорил тосты", поставив при этом ударение в конце слова. "Училка" посочувствовала певцу, напомнив, что говорят тОсты – в любом падеже.

Татьяна Гартман известна тем, что, устав от неграмотности российских телеведущих, решила на примере их ошибок научить всех россиян правильному русскому языку. Она высмеивает ошибки звезд, в числе которых, кроме Ивана Урганта, Ксения Собчак, Елена Малышева, Баста, Андрей Малахов.