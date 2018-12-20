Звезду сериала "Тест на беременность" перестали узнавать

Звезда сериала "Тест на беременность" удивила своих поклонников резкой сменой имиджа. Анна Пескова осветлила волосы для съемок в новом проекте.



Анна Пескова на экране и в жизни была жгучей брюнеткой. Однако на днях актриса поразила поклонников новым имиджем: звезда "Теста на беременность" посетила салон красоты, где осветлила волосы.

Снимок в новом образе артистка опубликовала в Instagram. Густые волосы звезды "Теста на беременность" стали на несколько тонов светлее – цвета молочного шоколада. Кроме того, появились и светлые пряди.

"Специально для нового фильма, о котором рассажу чуть позже! А пока жду ваших комментариев", – подписала фотографию Анна.

Удивленные фанаты, тем не менее, отметили, что новый цвет волос Песковой очень идет. "Милая, тебе очень хорошо, лучше чем совсем темный, так ты еще нежнее", "Анна, вы просто восхитительны!", "Вы просто красавица, Анна! Такая живая и трогательная", – восторгаются подписчики звезды "Теста на беременность".

Анну Пескову зритель знает по ролям в картинах "Тест на беременность", "Высокая кухня", "Двойная сплошная". Актриса, по ее словам, не намерена сбавлять темпы – рабочий график звезды "Теста на беременность" и в наступающем году будет плотным. Сейчас Пескова в Берлине – где, судя по всему, пройдут съемки нового проекта, пишет Teleprogramma.pro.



