Любовница Тимати раскрыла личные тайны

Анастасия Решетова носит в сумочке нож. Если не считать этого маленького нюанса, подруга рэпера Тимати – девушка положительная: она очень любит порядок во всем.

Откровениями о себе Анастасия Решетова поделилась со своими подписчиками в Сети. Она рассказала о том, что до недавнего времени знали только близкие.

Решетова – шопоголик. Бизнесвумен призает, что тратит слишком много средств на одежду и еду, но удержаться от новой покупки не в силах. "Не могу без покупок. Если бы не моя расточительность, то уже давно сама себе машину могла бы купить", – поделилась проблемой Анастасия.

Беспорядка Решетова органически не переносит. Она постоянно протирает руки антибактериальным гелем, не пользуется одним и тем же полотенцем дважды. В автомобиле наводит порядок несколько раз в неделю – и может жестко отчитать сотрудника автомойки, если обнаружит после уборки пыль в салоне.

Вот с чтением у невесты Тимати отношения не складываются. Анастасия не любит читать книги от начала и до конца – а листает их, "выхватывая" самое интересное. Решетова постоянно носит в суме нож – зачем, объяснить не может. И пьет много кофе, пишет издание "7Дней".