Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола

Певица опубликовала в своем микроблоге пост, удививший ее поклонников. Они восхитились преображением знаменитости.

Лолита – известная мастерица эпатировать публику неординарными нарядами и смелыми высказываниями. Но в этот раз звезда превзошла саму себя, заговорив о смене пола.

Подписчики не сразу поняли, что речь идет не об анатомии, а о строительных материалах. "Если Вы хотите сменить пол)!" – с этими словами Лолита опубликовала рекламный ролик.

"Я подумала про смену другого пола", "Ха-ха, я тоже сначала обалдела, как так можно просто поменять пол? Смешно! Богатый русский! Полы менять в домах и квартирах!" – высказались пользователи Instagram. Многие обратили внимание, что артистка выглядит заметно похорошевшей и помолодевшей.

"Лолита, похудела?", "Вы прям помолодели", "Лолита, вам очень идет такая прическа", "Красавица", "Я не понимаю, Вы все моложе и моложе выглядите. Как однажды сказала Алла Борисовна, после 50 пошел обратный отсчет. Вы – само очарование", – одарили поклонники певицу комплиментами.

В ролике исполнительница предстала в спортивном костюме, с гладкой аккуратной прической и ярким макияжем. Новый имидж Лолиты пришелся фолловерам по вкусу.