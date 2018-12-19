"Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи": Барановская рассказала о любовнике

Юлия Барановская призналась, что ценит в мужчинах ответственность и честность. По словам телеведущей, для нее важнее быть счастливой, чем замужем.

Скоро наступит Новый год. Дети Юлии Барановской – 13-летний Артем, десятилетняя Яна и шестилетний Арсений – пишут письма Деду Морозу с различными просьбами и пожеланиями. Интересно, что матери они их не показывают. "Это их секреты, но няня помогает записать, отправить письмо. Она рассказала мне о содержании писем… Я разревелась, потому что это были не материальные вещи, а пожелания для меня", – рассказала Барановская.

Конечно же, дети хотят, чтобы Юлия была счастлива. В том числе и в личной жизни. Барановская призналась, что у нее нет каких-то особенных требований. Однако для нее важно. чтобы потенциальный любовник был честным и ответственным. "Лучше вообще ничего не обещать, если не в состоянии отвечать за свои слова, – так будет честнее. Если хочешь просто поужинать и переспать, то так и скажи. И я пойму, что передо мной честный человек. Зачем вот это: "люблю – не могу"? Сейчас мне важнее быть счастливой, чем быть замужем", – цитирует ведущую Первого канала Teleprogramm.pro.

Что касается Нового года, то у Юлии Барановской и ее детей есть традиция – встречать его не дома. "Всегда идем либо в гости, либо в ресторан. А уже 1 января лечу с детьми в Нью-Йорк – погуляем там несколько дней и отправимся в Сан-Хуан (столица Пуэрто-Рико. – Прим. ред.), откуда начнется наш морской круиз. Обожаем круизы: засыпаешь в одной стране, просыпаешься в другой – масса впечатлений", – поделилась планами Барановская.