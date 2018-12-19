"Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи": Барановская рассказала о любовнике

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Среда 19 декабря
Лента новостей
15:01
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
14:40
Володин назвал задачи Госдумы на весеннюю сессию
14:37
Народный артист Украины погиб при пожаре
14:23
В Таганроге автомобиль вылетел в кювет на скользкой дороге
14:18
Машина сбила школьника под Нижним Новгородом
14:10
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
14:09
Объезжающий аварию внедорожник устроил массовое ДТП
13:54
Есть жертвы: под Тюменью автобус протаранил грузовик
13:44
Украинцы взвыли после пощечины Соловьева
13:43
Стажера намотало на станок на уральском заводе
13:36
В Казани иномарка сбила ребенка на санках
13:32
С нового года в Москве подорожает проезд
13:30
Найдено важное условие долголетия
13:24
Лучшие компании удостоились Премии "Время инноваций"
13:14
"ЕР" зовет в свои ряды политических лидеров
12:59
Мутко объявил об уходе
12:54
В Удмуртии в массовом ДТП пострадал ребенок
12:31
Упавшая балка раздавила рабочего на заводе в Волгограде
12:25
Обещал жениться: уроженец Армении выманил у доверчивой жительницы Уфы 1,7 млн
12:12
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
12:01
Пассажир забыл в такси гранатомет
11:56
Медведева подготовила бомбу для Загитовой
11:47
В Геленджике туристы атаковали севший на мель теплоход (фото)
11:27
Потерявшую мать Тутберидзе довели до слез
11:17
Раскрыта причина "ракетной истерики" США
11:14
Сколько россияне потратят на новогодний стол
11:08
В Петербурге похитили ларек с шаурмой
10:58
В Иркутске полицейского арестовали за изнасилование в участке
10:49
На Украине день рождения Бандеры официально признали национальным праздником
10:42
"По башке врежу!": Соловьев в эфире пригрозил польскому эксперту (видео)
10:34
Прибившийся к горбачам японский кит подобрался к Чукотке
10:28
Рассеянные хулиганы подожгли чужой гараж
10:15
Горбачев вступил с Путиным в спор о ракетах
10:15
21 удар ножом: в жестоком убийстве младенца подозревают мать
10:11
Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки
10:09
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
10:04
Торопыгу Меган Маркл гонят в шею из дворца
10:00
В Солнечной системе нашли новую планету
09:54
При пожаре в Удмуртии погибли люди
09:45
"Это точно": больная Туктамышева лишилась чемпионата России
09:45
"Мы сами обалдели": Малахов нашел тайный смысл в словах Шукшиной
09:40
На сотрудника "Эха Москвы" напали с пистолетом
09:19
Чиновники Лукашенко крупно опозорились
09:07
В Башкирии в вылетевшей с дороги машине погиб водитель
09:01
При пожаре в Москве погиб человек
08:53
Беременная пятым ребенком Порошина всех обманула
08:34
В России грязный снег покрасили белой краской
08:33
Как Аршавин повеселился с конем и двумя женщинами (видео)
08:26
"Не впечатляет": радостному Порошенко дали под дых
08:04
Умер заслуженный артист России
07:53
Известная певица погибла в ДТП
07:48
В Москве умерла знаменитая художница
07:08
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
06:11
Хрупкий брак Рапунцель и Дмитренко из шоу "Дом-2" уничтожает проклятие
00:24
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
23:13
Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону
22:04
Имуществом Осина распоряжаются посторонние люди
21:55
За дебоширов Кокорина и Мамаева пообещали пролить кровь
21:53
Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены
21:52
У пьяного автомобилиста из Ижевска нашли килограмм марихуаны
21:37
Травмированный принц Уильям не может простить отца
21:32
Никакого раскаяния: Почему Мамаеву и Кокорину стоит помолчать
20:50
В Москве из-за морозов перестали работать электробусы
20:49
Раскрыта новая опасность фастфуда
20:43
В Башкирии девушка задушила новорожденного ребенка
20:25
В Ижевске мошенник одурачил пожилую женщину на миллион
20:10
В Казани под колесами внедорожника погиб пешеход
20:02
Под Екатеринбургом в пожаре погиб пенсионер
19:53
В Тюмени загорелся ресторан
19:50
Мясников и Рожков открестились от погрязшего в скандалах шоу "Уральские пельмени"
19:48
В Ижевске при падении в автобусе пострадал ребенок
19:47
В Омске поймали несовершеннолетнего угонщика
19:33
В Нижнем Новгороде иномарка сбила школьницу
19:29
Напавшему на пермскую школу подростку вынесли суровый приговор
19:28
В Ростове бродячая собака набросилась на 7-летнего ребенка
19:16
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 декабря 2018 года
19:14
"Сна ни в одном очке": Чехова выступила со странным заявлением
18:48
Путин напомнил Западу о российском супероружии
18:35
Поклонскую взбесили хамские нападки на Крым
18:10
Певица Саша Савельева высказалась о своей беременности
18:01
Поглощающую макароны на улице Водянову подняли на смех
17:59
Как разводят миллиардеров
17:57
В Башкирии столкнулись два отечественных авто
17:46
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
17:35
Первый канал заставил юную Монеточку сниматься в лютый мороз
17:32
Россиян призвали отказаться от водки в новогоднюю ночь
17:32
Пьяница Порошенко грозит новым ударом по России
17:24
Медведева бьется в экстазе от возвращения в Россию
17:06
Нарядившийся Дедом Морозом актер внезапно скончался на утреннике
16:42
Меган Маркл может потерять ребенка из-за каприза
16:39
Паникующую из-за проблем с замужеством Боню утешили россияне
16:35
Порошенко пустил слюни радости от охоты за украинцами
16:28
Под Новосибирском директор школы прыгал без трусов через костер
16:25
Топалов рассекретил ребенка от Тодоренко
16:04
У доведенной жены Мамаева сдали нервы
15:47
"Баба-яга с деменцией": Гузееву унизили за фото голышом на морозе
15:32
В Москве умерла знаменитая художница
15:27
Корчевников внезапно рассказал о чувствах к знаменитой актрисе
15:26
Госдума защитила предпринимателей
15:25
Тарантино дал отпор грабителям в собственном доме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо
Одряхлевшую Пугачеву выгоняют со сцены
Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом
Почему России наплевать на Порошенко
Шоу-бизнес

"Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи": Барановская рассказала о любовнике

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская призналась, что ценит в мужчинах ответственность и честность. По словам телеведущей, для нее важнее быть счастливой, чем замужем.
прочитано 4461 раз

Скоро наступит Новый год. Дети Юлии Барановской – 13-летний Артем, десятилетняя Яна и шестилетний Арсений – пишут письма Деду Морозу с различными просьбами и пожеланиями. Интересно, что матери они их не показывают. "Это их секреты, но няня помогает записать, отправить письмо. Она рассказала мне о содержании писем… Я разревелась, потому что это были не материальные вещи, а пожелания для меня", – рассказала Барановская.

ПО ТЕМЕ

Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой

Барановская не может отказаться от Аршавина

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Конечно же, дети хотят, чтобы Юлия была счастлива. В том числе и в личной жизни. Барановская призналась, что у нее нет каких-то особенных требований. Однако для нее важно. чтобы потенциальный любовник был честным и ответственным. "Лучше вообще ничего не обещать, если не в состоянии отвечать за свои слова, – так будет честнее. Если хочешь просто поужинать и переспать, то так и скажи. И я пойму, что передо мной честный человек. Зачем вот это: "люблю – не могу"? Сейчас мне важнее быть счастливой, чем быть замужем", – цитирует ведущую Первого канала Teleprogramm.pro.

Что касается Нового года, то у Юлии Барановской и ее детей есть традиция – встречать его не дома. "Всегда идем либо в гости, либо в ресторан. А уже 1 января лечу с детьми в Нью-Йорк – погуляем там несколько дней и отправимся в Сан-Хуан (столица Пуэрто-Рико. – Прим. ред.), откуда начнется наш морской круиз. Обожаем круизы: засыпаешь в одной стране, просыпаешься в другой – масса впечатлений", – поделилась планами Барановская.

Автор: Наталья Аряева19 декабря 2018, 13:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

567

комментарии

Политика

Горбачев вступил с Путиным в спор о ракетах
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Чиновники Лукашенко крупно опозорились
"Не впечатляет": радостному Порошенко дали под дых

Шоу-бизнес

Назначена дата суда Ани Лорак с мужем
"Страх божий": ютившаяся с бомжами звезда перепугала Корчевникова
"Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи": Барановская рассказала о любовнике
Жена Газманова откровенно о завершении отношений

Проишествия

"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки

Балерина назвала это грандиозным событием
Шоу-бизнес

Распустившему павлиний хвост Киркорову сбили корону

Артист зажал свою коронацию
Шоу-бизнес

"Сделала себе насисечник!": Бородина сцепилась с Бузовой

Ведущие преобразились для съемок новогоднего "Дома-2"
Шоу-бизнес

Жена Газманова откровенно о завершении отношений

Супруга артиста обратилась к общественности

Гороскоп

Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились

Фоторепортажи

Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка

Спорт

Медведева подготовила бомбу для Загитовой
Потерявшую мать Тутберидзе довели до слез
"Это точно": больная Туктамышева лишилась чемпионата России
За дебоширов Кокорина и Мамаева пообещали пролить кровь

Регионы

В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Есть серьезные риски: объявлено о новых проблемах Крымского моста
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru