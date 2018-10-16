Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода

На первый взгляд это звучит странно, ведь все мы знаем Владимира уже много лет, и вроде бы он всегда на слуху, периодически появляется в разных телепрограммах, но оказывается, это не то, чего хочет сам артист. "Сейчас в его жизни настал тот момент, когда отсутствие громких успехов давит на него психологически. Наталья же наоборот, чувствует себя вполне комфортно. Она никогда не была суперзвездой, не была частью звездной семьи, в отличие от ее мужа. То, что происходит с карьерой Натальи Подольской, устраивает певицу. Время от времени она выпускает новые песни, клипы и в принципе довольна собой. А от жалоб мужа она устала", – рассказала Кажетта.



Владимиру же кажется, что жена его не слышит, не понимает. "В отличие от его предыдущей жены, дизайнера Елены Ленской, которая всегда поддерживала и вдохновляла супруга, Наталья не хочет подстраиваться под его настроение. Она делает что может, по мере своих возможностей, но сейчас Владимиру нужно чуть больше ее внимания", – считает ясновидящая.

"После развода с Подольской Пресняков будет жить один в течение 3-5 лет, у него будет предостаточно времени, чтобы разобраться в себе и сосредоточиться на написании музыки. Возможно, в их жизни настал момент, когда нужно двигаться дальше, но порознь. Владимир Пресняков известен своим легким, дружелюбным, открытым характером и тем, что со своими бывшими женами поддерживает теплые отношения, взять хотя бы Кристину Орбакайте. И с Натальей они останутся близкими людьми, любящими родителями сына Артемия", – добавила она.