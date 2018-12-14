Участницы "Дома-2" устроили мерзкую потасовку из-за мужика

Практически ни дня на телестройке не проходит без драки. На сей раз героини реалити-шоу "Дом-2" сцепились, но их вовремя разняли.

Dom2_reality в Instagram проанонсировал новую серию. На видеокадрах – очередная перепалка, едва не переросшая в побоище.

"Он говорит, что ты не строишь с ним отношения!", "Он ничего не говорит", "Отвали!", "Успокойся!", "Разойдитесь, девочки!" – в коротком ролике две новенькие участницы "Дома-2" не поделили парня. А третья пытается их разнять.

По видео сразу не ясно, о ком идет речь. Даже преданные поклонники "Дома-2" не поняли, кто на кадрах и из-за кого произошел конфликт. Большинство фолловеров аккаунта возмущены поведением девушек.

"Что за уголовники там собираются в женском обличье?", "Цирк уехал, а клоуны остались", "Это что еще за швабры?", "Кобеля делят", "Это что за колхоз приехал?" - написали пользователи соцсети. Как оказалось, девчонки повздорили из-за Валерия Блюменкранца, который недавно развелся.

"Прилетели добиваться Блюма", "Сразу к Блюмен в постель, но а родители куда смотрят?", "За старого развратника Блюма бьются", – высказались поклонники "Дома-2". Отметим, что Валера, судя по всему, доволен своим холостым положением: после расставания с Татой он легко заводит новые отношения.