Участницы "Дома-2" устроили мерзкую потасовку из-за мужика
Dom2_reality в Instagram проанонсировал новую серию. На видеокадрах – очередная перепалка, едва не переросшая в побоище.
"Он говорит, что ты не строишь с ним отношения!", "Он ничего не говорит", "Отвали!", "Успокойся!", "Разойдитесь, девочки!" – в коротком ролике две новенькие участницы "Дома-2" не поделили парня. А третья пытается их разнять.
По видео сразу не ясно, о ком идет речь. Даже преданные поклонники "Дома-2" не поняли, кто на кадрах и из-за кого произошел конфликт. Большинство фолловеров аккаунта возмущены поведением девушек.
"Что за уголовники там собираются в женском обличье?", "Цирк уехал, а клоуны остались", "Это что еще за швабры?", "Кобеля делят", "Это что за колхоз приехал?" - написали пользователи соцсети. Как оказалось, девчонки повздорили из-за Валерия Блюменкранца, который недавно развелся.
"Прилетели добиваться Блюма", "Сразу к Блюмен в постель, но а родители куда смотрят?", "За старого развратника Блюма бьются", – высказались поклонники "Дома-2". Отметим, что Валера, судя по всему, доволен своим холостым положением: после расставания с Татой он легко заводит новые отношения.
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