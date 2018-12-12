Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева

Поп-группа Serebro представила клип на песню "Пятница". В ролике встречаются отсылки к скандальным событиям и популярным персонам, в частности воспроизводится драка, которую устроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе.

В клипе три певицы приходят в клуб, где встречают двух футболистов, похожих на нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара". Спортсмены жадно едят крылышки и бургеры. Вдруг они начинают агрессивно смотреть на интеллигентного мужчину, напоминающего Дениса Пака, но солистки вовремя предотвращают конфликт.

Участницы группы Serebro провозглашают себя законодательницами трендов: бреют рэпера, похожего на Фейса, выбирают образ для парня, напоминающего Элджея. Певицы даже подсказали ненастоящему Ильичу движения для клипа Little Big SKIBIDI. Кроме того, они помогли мужчинам, похожим на Александра Петрова и Руслана Боширова, выбрать место для отдыха – Солсбери.

Однако не всем пользователям Сети понравился такой насыщенный отсылками клип: "Что я только что посмотрела?", "Если честно, Serebro скатилось на нет, клипы уже не те, и песни не ахти", "Что за дичь?" Кто-то вообще заявил, что видео продвигает "разврат, пьянство и разгульную жизнь" среди молодежи. Но и были и комментаторы, которые оценили задумку: "Трек качает, клип с юмором и достаточно качественный! Не всегда же лирику выпускать!"

Ранее сообщалось, что поиск новых солисток для группы Serebro продолжается. Максим Фадеев настоял на том, чтобы участие в кастинге принимали только девушки с естественной красотой, а не те, у кого "накачанные губы и грудь". По мнению продюсера, естественность нравится мужчинам больше, передает "Экспресс-газета".