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После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Оформившие развод Елена Степаненко и Евгений Петросян сражаются за общее имущество. По словам адвоката юмориста Сергея Жорина, из описи пропали самые ценные экземпляры.
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Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре. Теперь артисты делят совместно нажитое имущество. По словам специалистов, эти разбирательства могут длиться годами, если пара не договорится лично. Однако Елена Степаненко на контакт не идет.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Накануне, 11 декабря, состоялось очередное судебное заседание. Как обычно, самих экс-супругов не было, их представляли Елена Забралова – защитница Елены Степаненко, и Сергей Жорин – представитель интересов Евгения Петросяна. После суда Забралова отказалась давать комментарии, а Жорин оказался словоохотливым.

На заседании обсуждалась пропажа листов из описи имущества с самыми дорогими предметами. "В описи около 300-400 листов, написанных от руки. И сегодня у нас вызвала некое опасение пропажа нескольких листов описи, где были указаны наиболее дорогие картины. Всего около 60 полотен, среди которых "Крымский пейзаж" Айвазовского, "Морской пейзаж" Халка и "Крым" Волошина..." – рассказал Жорин.

Адвокат выразил надежду, что бумаги не пропали, и это просто недоразумение. "Самое главное – чтобы эти предметы не попали из квартиры", – заключил адвокат Петросяна. Степаненко, по словам представителя юмориста, продолжает жить в огромной квартире в центре Москвы. Жорин так и сказал – "благополучно оккупировала".

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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

"Петросян – очень деликатный человек и, конечно, не будет вступать со Степаненко в рукопашную, которая почему-то считает эту квартиру своей, решает, кто может туда зайти, а кто нет", – высказался Жорин. По словам адвоката, все коммунальные платежи оплачивает Петросян, "потому что имущество общее".

Впрочем, юморист не унывает. "Он живет и наслаждается жизнью, выступает, общается с приятными людьми, со своими зрителями. Развелся наконец-то, все хорошо. Концерты проходят на ура. Мы видим, Евгений Ваганович молодеет, стройнеет, занимается фитнесом, меняет стиль, активно выступает", – рассказал официальный представитель артиста.

Говорят, у Петросяна такой цветущий вид из-за 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой, которая, по слухам, и стала причиной развода. После того как артист стал холостяком, появились данные о его скорой свадьбе с Брухуновой. Якобы именно этого и опасается Степаненко.

Жорин весьма неоднозначно прокомментировал эту информацию. "Лучше спросить у него самого, но я подозреваю, что Степаненко опасается обоснованно. А дальше жизнь покажет", – цитирует Жорина сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева12 декабря 2018, 08:38
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