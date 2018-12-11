Зейналова публично унизила занявшегося делом Шаляпина
Вокалист Прохор Шаляпин, который известен своими частыми появлениями в скандальных ток-шоу, стал ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ. Теперь поклонники могут лицезреть любимца на экранах по выходным дням.
Фанатки Шаляпина в восторге. Они отмечают, что артист очень хорошо смотрится в кадре, старательно и четко выговаривает слова, рассказывая об антициклонах и снегопадах.
Однако некоторые сотрудники НТВ нового ведущего приняли достаточно холодно. Шеф Брюссельского бюро канала Вадим Глускер написал в Facebook: "Когда я смотрю Прохора Шаляпина в роли ведущего прогноза погоды НТВ, жду, что тучам придется сдавать тест ДНК".
Телевизионщик тонко намекнул на любовь Шаляпина к участию в телепроектах, где смакуются грязные подробности личной жизни знаменитостей. На подобных шоу проведение ДНК-тестов на определение родственных связей уже набило оскомину.
К обсуждению неожиданно подключилась известная журналистка и телеведущая Ирада Зейналова. Знаменитость публично унизила певца. Она отметила, что ей "западло", когда Прохору приходится анонсировать ее программу "Итоги недели", также она считает Шаляпина некрасивым.
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