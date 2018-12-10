Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот

Все помнят детское стихотворение: "Ай да груша! Что за диво! И румяна, и красива. Очень просит груша: "Съешь меня, Ванюша". Виталина Цымбалюк-Романовская воплотила эти строчки в жизнь. Правда, вместо груши был виноград.

Мужчины не пропускают таких красавиц, как бывшая жена Армена Джагарханяна. Фигура, ангелоподобное лицо, женская стать и тонкий стан – красоты Виталине не занимать. Хочется целовать песок, по которому она ходила, и пить воду, которой она мыла руки.

Даже бывший муж Армен Джигарханян был без ума от форм украинской чаровницы: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной сексуальной страсти престарелый актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью и обзывал воровкой.

Теперь оставленный на сомнительных "друзей" артист явно кусает локти, видя, какие роскошные мужчины вьются вокруг прелестницы. Причем если про их с Прохором Шаляпиным роман знает вся страна, то мужчина, которого Виталина показала только что, многим оказался незнаком. На трогательном снимке, который появился на странице Цымбалюк-Романовской в социальной сети, она берет в рот виноград из рук кавалера. Любоваться на то, как красиво она умеет это делать, можно, кажется, бесконечно.

Теперь жадные до сплетен журналисты непременно станут выяснять, что же связывает пианистку и симпатичного мужчину. А кудесница Виталина еще и провоцирует. "#девушкаскандал #журналистывотваминовость #воттакирождаютсяслухи #веселимся #хулиганим #почтипобрюллову #андрейфедечко #виталинацымбалюкромановская" – такими красноречивыми хештегами снабдила она свою публикацию.

Напомним, что ранее возлюбленный Виталины Прохор Шаляпин удовлетворил пианистку раком. Она так была голодна, что набросилась на волжское лакомство, которое так вкусно приготовил певец.