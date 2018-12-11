Барановскую схватил за грудь известный ведущий
На протяжении многих лет Первый канал транслирует передачу "Модный приговор", суть которой – преображение обычных женщин из серых мышек в эффектных дам посредством смены имиджа. Ведущим шоу является историк моды, театральный художник Александр Васильев. В разное время ему помогали Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина, Эвелина Бледанс и Юлия Барановская.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Васильев опубликовал несколько фотографий, сделанных во время съемок новогодних выпусков "Модного приговора". Для праздничных программ Надежду Бабкину сделали королевой – артистка предстала с крупными украшениями и в короне, а Эвелина Хромченко получилась настоящей дивой.
Юлия Барановская надела короткое серебристое платье с необычными рукавами. Ее сняли вместе с Александром Васильевым, который смело схватил звезду Первого канала на грудь. Та от удивления раскрыла рот и вытаращила глаза. В комментариях к фото поклонники рассыпались в комплиментах.
"Александр , как я Вас люблю, с каким чувством Вы все делаете, Спасибо огромное", "Очень люблю и бесконечно уважаю А. Васильева!!!", "А вы, батенька, оказывается хулиган!", "Великолепно! Все красивы и чудесны!", "Красавцы! С наступающим Новым годом! Здоровья счастья благополучия успехов", "Шалунишка!", "К новой студии видимо надо привыкнуть. Замечательная обучающая хорошему вкусу и хорошим манерам передача. Спасибо великолепным ведущим (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.
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