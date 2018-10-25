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Проигравший суд Кержаков куражится с детьми назло жене

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова. Фото: vk.com/milanakerzhakova
Несмотря на судебное решение, футболист еще не отдал супруге для совместного проживания и воспитания сына Артемия. Кержаков и Тюльпанова продолжают борьбу за малыша.

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Спортсмен выложил на своей странице в Instagram фото с сыновьями. Младший, Артемий, сидит у отца на шее, закрывая ему руками глаза. Старший же – от бывшей возлюбленной Екатерины Сафроновой – Игорь присел рядом. Кержаков в это время делает селфи.

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Александр Анатольевич Кержаков

Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

Для полной идиллии на фото явно не хватает мамы, которая по решению суда теперь имеет полное право на проживание с Артемием. Однако Кержаков Тюльпановой вопреки всему ребенка не отдает.

На снимке видно, что мужская часть семейства дурачится и куражится. "Добрейшего! Больше позитива! Дети – это счастье", – как будто назло Тюльпановой подписал трогательное фото Кержаков.

Пользователи соцсети обрушились на футболиста с критикой. "Несчастные дети без матерей... Хочется, чтобы вы были глубоко одиноким человеком", "Слишком приторно... Не верю... Саша, ты можешь делать со своей жизнью, что хочешь, но эффект бумеранга еще никто не отменял", "Забрал у жен детей и троллишь их специально такими фото. Мужики так не делают", – прокомментировали снимок фолловеры. Однако были и те, кто считает, что Кержаков более достоит воспитывать Артемия, чем Тюльпанова, которая проходила курс реабилитации от наркозависимости.

Напомним, ранее жена Кержакова Милана Тюльпанова дала понять, что он отказался отдать мальчика. "Но я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе – и уже навсегда. Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова!" – заявила Тюльпанова.

Автор: Валерия Нарская25 октября 2018, 17:38
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Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

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