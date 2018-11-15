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Пойманный на изменах Кержаков избил жену

Александр Кержаков. Фото: www.globallookpress.com
Александр Кержаков уличен в домашнем насилии. Футболист избивал свою супругу Милану Тюльпанову. Адвокаты дочери сенатора представят доказательства в суде.
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Доказательств аморального поведения Александра Кержакова собрано достаточно, утверждает защита Миланы. Футболист не раз поднимал руку на жену. А после инцидентов, боясь гнева тестя-сенатора, откупался от супруги деньгами, рассказал адвокат Александр Добровинский.

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 Александр Анатольевич Кержаков

Александр Анатольевич Кержаков футболист, нападающий

"Он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов", – заявил юрист.

По словам Добровинского, Кержаков часто пользовался связями отца Миланы. А спустя всего месяц после смерти Тюльпанова и рождения их сына, Александр бросил жену в тяжелейшей ситуации. Адвокат делает вывод, что со стороны Кержакова это был брак по расчету.

После смерти тестя футболист стал шантажировать жену, требуя вернуть ему деньги. "Половину суммы Милана ему вернула. Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние", – рассказал Добровинский  изданию StarHit.

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Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Ранее суд вынес решение, что на время бракоразводного процесса сын должен находиться с матерью. Однако Кержаков не выполнил предписание, ребенок остается с ним. Александр утверждает, что сын не узнает мать.Кержаков рассказал, ссылаясь на представителей Тюльпановой, что она вообще не лечилась от зависимости. Хотя сам Александр неоднократно пытался ей помочь. По его словам, он оплатил лечение и реабилитацию Миланы на Самуи.

Автор: Андрей Евлампиев15 ноября 2018, 16:51

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