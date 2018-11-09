Сенсационное заявление Виталины о Джигарханяне: На самом деле его нет

В столичном суде прошло очередное заседание по делу о разглашении тайны частной жизни Армена Джигарханяна, ответчиком в котором выступает его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. И снова легендарный актер не появился на судебном участке, а экс-супруга артиста предположила, что он вообще не в курсе всей этой истории.

Армен Джигарханян, инициировавший судебные разбирательства с Виталиной Цымбалюк-Романовской, ни разу не посетил ни одного заседания, хотя, как отмечает "Московский комсомолец", исход дела сильно зависит от его показаний. У Виталины есть объяснение, почему актер упорно игнорирует слушания.

"Это какой-то нонсенс, когда человек вроде работает, вроде он есть, а на самом деле его нет", – отметила Цымбалюк-Романовская. Пианистка добавила, что, по ее "конфиденциальным данным", Джигарханяна привозили в его театр.

"Говорят, что он в очень плохом состоянии. И поэтому я по-прежнему считаю, что он не знает, что идут судебные заседания. Он не знает, в чем он меня обвиняет, либо не он меня обвиняет. Я уверена, что он либо в неведении, либо не понимает вообще, что происходит, либо до него не доносят. И хотелось бы посмотреть в принципе, насколько он дееспособен физически и морально", – сказала Виталина.

Ее адвокат Лариса Широкова тоже не осталась в стороне. Она прокомментировала сложившуюся ситуацию: "Если потерпевший не ходит и считает это возможным для себя, а приговор при таких условиях может быть, по мнению суда, обвинительным, тогда и мы создадим прецедент. Постараемся отменить его в апелляционной инстанции, если он нас не будет устраивать".

Называющий себя другом Армена Джигарханяна Артур Согомонян ранее сообщил, что актер, попавший в больницу 13 октября, может быть выписан в ближайшие выходные, 10 или 11 ноября. Якобы после этого мэтр планирует вернуться к работе в Московском драматическом театре.