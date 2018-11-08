Актриса сериала "Великолепный век" изменилась до неузнаваемости

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли недавно решила кардинально изменить свой образ. Звезда сериала "Великолепный век" перекрасила волосы в темный цвет и сбросила десять килограммов.

Несколько дней назад актриса опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Подписчики обратили внимание, что Узерли вернула себе природный темный цвет волос и сбросила около десяти килограммов. Сама звезда "Великолепного века" пока не комментирует такие резкие перемены.

Новый образ артистки понравился далеко не всем. Многие подписчики раскритиковали ее внешний вид: "Идеальный цвет для нее – рыжий и русый. Темный цвет волос старит ее", "Как же можно так умудриться испортить свою натуральную красоту!", "Не идет ей быть худой. Поправляйся!", "Как можно было растерять весь свой шарм? Превратилась в какую-то куклу шаблонную, уже облысеет скоро от вечных перекрасок. Как будто всеми способами пытается избавиться от образа Хюррем, а только он ей и шел".

В мае этого года Мерьем Узерли появилась на красной дорожке Каннского фестиваля. Снимки, сделанные во время мероприятия, огорчили многих ее поклонников. Звезда явно стала часто появляться в кабинете косметолога. Врачи увеличили ей губы и выделили скулы. Актриса также нарастила ресницы и сделала татуаж бровей. Пользователи Сети потребовали, чтобы она вернула прежний образ: "Оставь в покое свои губы и держись подальше от ботокса, ты красива от природы", "Губы себе испортила", "С филлерами перебор".

Узерли прославилась благодаря роли рыжеволосой Роксоланы в турецком сериале "Великолепный век". Проект она покинула в 2013 году со скандалом. За несколько недель до окончания съемок Мерьем вернулась в Берлин и отказалась возвращаться. Свой уход она объяснила тем, что была физически и морально истощена после работы над шоу.

Сейчас актриса редко появляется на публике. В 2014 году она родила девочку Лару и с тех пор стала проводить с ней все время. Имя своего возлюбленного Мерьем держит в секрете и избегает публиковать совместные фотографии в Сети. Возможно, столь кардинальные перемены героини "Великолепного века" связаны с тем, что она хочет быть в идеальной форме для своего любимого.