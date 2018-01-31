Шикарная жизнь Мерьем Узерли из "Великолепного века"

Журналисты узнали, как живет звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли. По мнению представителей СМИ, прошерстивших страничку актрисы в соцсети, она ведет роскошный образ жизни.

Мерьем Узерли прославилась благодаря многосерийному фильму "Великолепный век". Эта турецкая историко-эпическая сага в жанре остросюжетной драмы, выходящая с 2011-го на протяжении четырех лет, рассказывает о событиях многовековой давности. Действие разворачивается во времена правления султана Сулеймана Великолепного, величайшего полководца и реформатора Османской империи.

Сериал повествует о наиболее заметных событиях правления султана и о его взаимоотношениях с наложницей славянского происхождения, принявшей ислам и получившей имя Хюррем (ее и играет Мерьем Узерли). Османы взяли ее в плен во время набега крымских татар на Рогатин, по другим данным – на Чемеровцы. Сейчас это территория Западной Украины. Примерно в 1520 году Хюррем была подарена султану Сулейману будущим визирем Ибрагимом-пашой. Чтобы реализовать свои амбиции в султанате, Хюррем нейтрализует всех, кто ей может в этом помешать.

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Ноя 5, 2017 at 11:43 PST

Отметим, что Мерьем Узерли живет вовсе не в Турции, а в Европе. Ее дом находится в Германии, однако из-за съемок актриса регулярно совершает перелеты и часто публикует фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. А еще аккаунт Узерли полнится снимками с различных модных фотосессий, престижных мероприятий и различных путешествий.

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Ноя 20, 2017 at 4:58 PST

Судя по опубликованным кадрам, Мерьем ведет роскошный образ жизни. Актриса себе ни в чем не отказывает: она летает бизнес-классом, обедает в самых шикарных заведениях, носит модную одежду известных брендов. Иногда актриса делится с подписчиками личными фото. Так, Мерьем публикует снимки дочки Лары, которую родила в феврале 2014 года.

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) Дек 11, 2017 at 11:26 PST

Отметим, что девочка буквально спасла мать. В 2013 году Мерьем попала в клинику из-за усталости и нервного расстройства. Как рассказал психиатр Альпер Хасаноглу, у Узерли был диагностирован синдром эмоционального выгорания, проявляющийся в безразличии ко всему окружающему, незаинтересованности в работе и в общей депрессии. Из-за плохого состояния актриса даже временно отказалась от работы.