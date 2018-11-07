"Я не думала, что она всплывет": Цымбалюк-Романовская в ужасе от фривольной фотосессии

Показанные в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" эротические снимки Виталины произвели эффект разорвавшейся бомбы. Народ и так знал, что она ангел во плоти. А эти нежные фотографии добавили имиджу киевской пианистки беззащитности и трепетности.

Виталине Цымбалюк-Романовской 39 лет, но выглядит она свежо, как в 19. К ней очень подходят слова Аркадиной из чеховской "Чайки": "Я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые. Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

В 19, кстати, Виталина поучаствовала в фотосессии, которая спустя 20 лет произвела подлинный фурор. Народ беснуется и любуется формами киевской пианистки. "Гений чистой красоты", – говорят о ней теперь.

"Эту фотосессию я делала исключительно для себя, и для посторонних глаз она не предназначалась. Родители мои знали, но не осуждали – они всегда мне доверяли и знали, что я их не подведу. Признаться, ничего эротического в тех кадрах я не вижу, но поклонники после их появления на телеэкране оборвали мне телефон, подписчики в социальной сети забросали комментариями", – заверила она.

"Если честно, я была немного в ужасе, что эти снимки вдруг всплыли" – призналась Виталина "Дни.ру"

Глядя на Виталину Цымбалюк-Романовскую, понимаешь Армена Джигарханяна – не влюбиться в нее просто невозможно. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей страсти актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью.