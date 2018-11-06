Джигурда ошарашил заявлением о беременности Анисиной

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Вторник 6 ноября
Лента новостей
22:03
Умер актер из "Воров в законе" и "Пиратов ХХ века"
21:49
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
21:12
Пенсионерка отдала мошеннику 1,4 млн рублей
20:54
Работает без воды: В США создан уникальный унитаз
20:49
Скончалась звезда сериала "Интерны"
20:26
"Агент Кремля" Тимошенко врезала террористу Порошенко
20:09
Пьяница избил младенца и оставил умирать на улице
19:53
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
19:50
В Волгограде освободившийся зэк напал с пистолетом на прохожую
18:51
Ольга Романовская раскрыла секрет идеальной фигуры
18:39
Выходка собутыльника окончательно добила опустившегося Порошенко
18:33
Россиянка выпала из поезда и умерла
18:02
В Казани водителя автобуса поймали пьяным
17:59
Лавров потребовал от Лондона предъявить отравленных Скрипалей
17:06
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
16:48
Из уральской больницы эвакуировали 70 человек
16:39
Новый тоннель на Варшавке откроют в течение месяца
16:33
Cобчак после изгнания бесов разразилась матом
16:30
Обманутая Максакова капитулировала перед молодым мужем
16:21
Студентка украла у подруги шубу и заложила в ломбард
16:11
Автоледи протаранила автобус и покалечила двоих детей
15:57
Резко похудевшая Стриженова оказалась в клинике
15:52
"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
15:49
При опрокидывании лодок во время регаты в Геленджике пострадали пять человек
15:40
Детей защитят от несанкционированных митингов
15:31
Макрон подло сорвал встречу Путина и Трампа
15:28
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео
15:22
Как правильно полоскать горло
15:11
Навка подтолкнула подругу в объятия любовника
14:50
Делягин признал подлинными документы о нарушениях ЦБ в деле "Югры"
14:43
"Его уже не будет": Муцениеце оборвали телефон из-за Прилучного
14:41
Дума упростила получение субсидий на оплату ЖКУ
14:08
Хитрый Лукашенко снова отвернулся от России
14:03
В ДТП с фурой в Ижевске пострадали дети
13:53
"Королева осени": Утяшева восхитила поклонников красивыми ногами
13:33
"Единая Россия" прислушается к регионам
13:30
Мазохистка-распутница рвется в "Дом-2" к своему господину
13:25
В Москве пытались застрелить миллионера из списка Forbes
13:19
"Я стала чеченкой": сенсационное признание Анастасии Волочковой
13:12
В Израиле нашли признак скорого конца света (видео)
13:01
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
12:58
Стильная Захарова поставила на место модных критиков
12:53
Введен режим ЧС: в жилом доме произошел взрыв
12:39
В Австралии акула убила дайвера
12:15
Расставшаяся с Соколовским Дакота развлекается с миллионером
12:12
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
12:12
В Подмосковье пьяный мужчина на квадроцикле погубил трехлетнего сына
12:08
Кожевникова стала жертвой мошенников
12:01
На Кубани полицейский выследил и схватил циркового енота-курокрада
12:01
Чего ждать от блокчейн-проекта Tkeycoin на мировых биржах
11:55
Порошенко прикарманил в России десятки миллионов рублей
11:45
Спасшего младшего брата подростка растерзал медведь
11:41
"Не рак": друг назвал неожиданную причину смерти Караченцова
11:37
В Приморье насмерть разбился несовершеннолетний водитель
11:33
Испуганная Высоцкая наставила синяков Домогарову
11:29
Беременная Порошина сбежала из России
11:18
Под Омском перевернулся автобус с пассажирами (видео)
11:05
В квартире в центре Москвы нашли мумию мужчины
10:53
В Башкирии за рулем умер водитель автобуса
10:50
Обнаружен посетивший людей корабль пришельцев
10:47
Трусливого Трампа распекли за бегство от Путина
10:39
В Петербурге ревнивец зарезал любовницу в салоне красоты
10:17
Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
10:02
В Бурятии при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
09:53
Майкла Джексона объявили живым
09:52
"Где лучше, туда и пойду": Бузова разочаровала известную ведущую
09:32
Киевлянка Повалий заставила плакать Кремль
09:24
В России закроют больше половины магазинов с алкоголем
09:18
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
09:08
Монеточка спела на украинском (видео)
08:56
Арбенина заявила о появлении третьего ребенка
08:46
Шнуров посвятил стих попавшей в скандал чиновнице
08:42
Трамп струсил перед встречей с Путиным
08:39
Потерявшая любимого Кудрявцева грязно выругалась
08:18
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
07:55
Найден способ остановить рост цен на бензин
20:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 ноября 2018 года
19:48
Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву
18:54
Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
18:21
В Госдуме раскритиковали слова уральской чиновницы о детях
18:11
"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
17:43
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
16:55
Оскандалившийся Малахов проводит время с чужими женами в отеле
16:35
В Москве таксист средь бела дня застрелил конкурента
16:21
Есть пострадавшие: в Ханты-Мансийске обрушился мост
15:49
Знаменитый боксер умер после нокаута
15:16
Отдыхающая с шампанским в ванной голая Седокова восхитила россиян
14:34
Билана в ношеной шубе сняли возле мусорки
14:00
Лобода пошла на риск после серьезной операции
13:31
Известный телеведущий погиб в жутком ДТП
12:46
50-летняя Валерия в банном халате раскинулась на кровати перед Пригожиным
12:04
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
11:24
Растерянный сын бежит от обезумевшей Анджелины Джоли
10:45
"Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой
10:08
Грязные тайны Меган Маркл раскрыли в прямом эфире
09:56
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
20:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 ноября 2018 года
19:02
"Откуда вино?": Бородина жестко сорвалась на дочь
17:59
Одурачившая миллионы людей Пугачева решилась на откровенное признание
17:18
Затравленная сирота из шоу "Битва экстрасенсов" раскрыла жуткое убийство
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву
Шоу-бизнес

Джигурда ошарашил заявлением о беременности Анисиной

Никита Джигурда. Фото: www.globallookpress.com
Борьба за огромное состояние покойной подруги Никиты Джигурды Людмилы Браташ обостряется. Ради победы в этом деле шоумен воссоединился с Мариной Анисиной. Пара добивается эксгумации тела Браташ. А Джигурда ждет ребенка от Анисиной и надеется, что в младенца вселится душа Людмилы.
прочитано 9273 раза

Джигурда и Анисина утверждают, что в смерти бизнес-леди виноваты ее же близкие. А претендующая на наследство сестра Светлана Романова вообще не родня Людмиле Браташ.

ПО ТЕМЕ

Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства

Джигурда готовится к свадьбе после получения миллионного наследства Браташ

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Ранее шоумен доказывал, что все  имущество Браташ должно отойти ему по наследству – подруга составила соответствующее завещание.  Желая доказать свою правоту, Анисина и Джигурда стали гостями программы "Пусть говорят".

"При жизни Люся неоднократно говорила нам, что Романова ей не сестра, что она совершила ряд действий, после которых ни о каких родственных отношениях речи идти не могло. Люся очень хотела, чтобы ее останки были захоронены в Белоруссии рядом с отцом, мы бы хотели это сделать", — рассказал в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Джигурда.

Как рассказала Марина Анисина, ей удалось отыскать адвоката, который помогал Людмиле Браташ составлять завещание. Юрист подлинность документа подтвердил. Однако Светлана Романова прилагает все усилия, чтобы приостановить разбирательство по этому делу.

По словам Джигурды, апогеем победы станет его свадьба с Анисиной. "Но я верю и в Бога, и в творца, что все это игра на Земле. Люся Браташ – это наша родственница. И я мечтаю, чтобы Анисина родила, и чтобы душа Люси вселилась в нашу девочку", – заявил шоумен. По словам Джигурды, в ноябре во Франции пройдет очередной заседание суда. Кроме того, следствие продолжает разрабатывать версию об оставлении Браташ в опасности.

Автор: Андрей Евлампиев6 ноября 2018, 20:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда совершил coming-out на вечеринке

567

комментарии

Политика

Публичная порка Трампа обернется ударом по России
Лавров потребовал от Лондона предъявить отравленных Скрипалей
Выходка собутыльника окончательно добила опустившегося Порошенко
Макрон подло сорвал встречу Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Онколог наорал на родных Караченцова
Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
Участник "Дома-2" избил любовницу во время секса
Джигурда ошарашил заявлением о беременности Анисиной

Проишествия

Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
Шоу-бизнес

Потерявшая любимого Кудрявцева грязно выругалась

Телеведущая не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Валерия показала взрослого красавца-сына

Певица гордится своими детьми
Шоу-бизнес

"Я стала чеченкой": сенсационное признание Анастасии Волочковой

Народ взорвался от заявления балерины
Шоу-бизнес

Навка подтолкнула подругу в объятия любовника

Девушка долго не могла решиться

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза
Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru