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Шоу-бизнес

"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
После расставания с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская, по мнению фанатов, буквально расцвела. Остались в прошлом невнятные наряды и скромные прически, теперь пианистка демонстрирует неповторимый стиль и сексуальность.
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Говорят, немалую роль в том, как сильно изменилась Виталина Цымбалюк-Романовская, сыграл певец Прохор Шаляпин. Разведенная пианистка подозрительно много времени проводит с артистом: они часто выходят в свет, посещая различные культурные мероприятия, снимаются в ток-шоу, а недавно вместе прошествовали по подиуму в качестве жениха и невесты и даже обменялись поцелуями.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

При этом Виталина и Прохор в один голос утверждают, что они просто хорошие друзья. Однако для многочисленных поклонников очевидно, что рядом с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская буквально светится от счастья. А еще, как полагают фанаты, под его влиянием скромная пианистка продемонстрировала сексуальность.

Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виталина опубликовала серию фотографий, на которых предстала в образе легендарной дивы Мэрилин Монро. В подписи к снимкам Виталина поблагодарила Прохора Шаляпина за то, что он свел ее с нужными людьми. Именно в сотрудничестве с ними Цымбалюк-Романовской удалось продемонстрировать свою женственность.

Многочисленные подписчики были сражены наповал. "Очень красиво", "Классное фото!!!", "Ура у нас в России своя Мерилин Монро (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Божественно!!!", "Будьте Счастливы с Прохором:))", "Красота, похожи один в один, обе знамениты, у обоих все непросто, осталось в кино снятся", "Очень эффектно !!!", "Шикарно перевоплотились! 😍Ждем продолжения", "Браво, я в шоке! Сразу и не поняла, что это не Монро, а вы, когда просматривала ленту..", "Секс так и рвется", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Автор: Ната Лео6 ноября 2018, 15:52
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Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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