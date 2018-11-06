Кожевникова стала жертвой мошенников
Кожевникова рассказала, что преступники в Сети публикуют ее снимки в качестве рекламы лекарств для похудения. Действия мошенников возмутили актрису, и она написала длинный пост в своих социальных сетях. "Все, кто использует эти фотографии в целях продажи различных препаратов, – мошенники! Официально заявляю: я не употребляла и не употребляю никаких препаратов для похудения. Более того, считаю их опасными для здоровья!" – сказала она.
Актриса порекомендовала всем желающим сбросить лишние килограммы заниматься спортом и правильно питаться. "Призываю вас включить голову и перестать верить в волшебство в виде таблеток, чаев и всякой химии. То, что вы ищете, уже находится внутри вас – сила воли! Именно она вас приведет к результату, поверьте мне", – заключила Мария и посоветовала каждому принимать себя таким, какой он есть.
Напомним, что Мария Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева в конце августа 2013 года. У пары трое детей. Звезда рассказала, что после родов ей пришлось дважды сбросить 40 килограммов, а в последний раз удалось похудеть на 27 килограммов.
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