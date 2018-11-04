Татьяну Васильеву срочно госпитализировали после удара по голове

Актриса Татьяна Васильева пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери вагона поезда зажали ей голову.



Васильева рассказала об инциденте в Instagram, а также показала следы ушибов на висках. "Кто не успел войти – это была я. Я посередине просто получила по голове дверями", – поведала артистка.

По ее словам, предупреждения о закрытии дверей в вагоне не прозвучало. "Я не очень понимала, что случилось, но постепенно до меня начало доходить, что мне очень больно, и как-то зубы стали пошатываться", – уточнила Васильева.

Московский метрополитен незамедлительно отреагировал на инцидент. Сотрудники подземки выразили сожаление и надежду, что случившееся не отразится на здоровье актрисы.

Ранее Татьяна Васильева стала звездной гостьей очередного выпуска передачи "Звезды сошлись!". На сей раз знаменитости с ведущими шоу Оскаром Кучерой и Лерой Кудрявцевой обсуждали проблему лишнего веса. Васильева призналась, что решила похудеть, когда обнаружила, что весит почти 90 килограммов.

Актриса, несмотря на преклонный возраст, отправилась в спортивный зал. Причем, по признанию артистки, вначале эти походы были для нее пыткой. Но потом втянулась. Теперь, даже совершив перелет Владивосток – Москва, Васильева не уклоняется от физических нагрузок и не изменяет здоровым и правильным привычкам.