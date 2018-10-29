71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест

Татьяна Васильева выглядит на зависть хорошо. Популярная актриса, которой уже за 70, рассказала, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Татьяна Васильева стала звездной гостьей очередного выпуска передачи "Звезды сошлись!". На сей раз знаменитости с ведущими шоу Оскаром Кучерой и Лерой Кудрявцевой обсуждали проблему лишнего веса. Васильева призналась, что решила похудеть, когда обнаружила, что весит почти 90 килограммов.

Актриса, несмотря на преклонный возраст, отправилась в спортивный зал. Причем, по признанию артистки, вначале эти походы были для нее пыткой. Но потом втянулась. Теперь, даже совершив перелет Владивосток – Москва, Васильева не уклоняется от физических нагрузок и не изменяет здоровым и правильным привычкам.

Артистка рассказала, что сначала час проводит на беговой дорожке, а затем ее ждет часовая тренировка под руководством личного тренера. "У меня адская жизнь, я перестала есть, как едят все люди. Я не готовлю, у меня пустой холодильник. Самое главное для меня – это спорт и сон", – призналась Васильева.

Татьяна против того, чтобы худеть стремительно. По ее мнению, это вредит организму. Поэтому она чрезвычайно рада, когда за тренировку теряет примерно 300-500 граммов. Разумеется, в еде она себя сильно ограничивает. "Это такой образ жизни, когда ты поставил крест на всем: макаронах, картошке, сахаре, пирожных", – заключила актриса.

Впрочем, иногда она позволяет себе бокал вина, обычно после особенно изнурительного и энергозатратного спектакля. К легкому алкоголю она прибегает, чтобы "быстрее уснуть". Впрочем, по словам Татьяны Васильевой, это случается крайне редко.