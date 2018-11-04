Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию
Дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска. "Я очень рада, что теперь каждый из нас должен отгуливать свой законный отпуск (указ такой подписан) и у меня как раз 12 дней от лета остались. И решили мы отправиться с мужем и друзьями в путешествие в Африку – полное неожиданных сюрпризов, встреч и адреналина..." – рассказала она.
Примечательно, что Андреева считает Африку особенным местом, где она проходит полную перезагрузку. Стоит отметить, что смена обстановки ей точно не помешает.
Ранее зрители программы "Время" Европейской части страны впервые за несколько недель увидели в эфире Екатерину Андрееву. Удивлению людей не было предела, поскольку писали, что теперь по будням она будет работать на Сибирь и Дальний Восток.
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А полетели на кукурузнике?������Мои руки-как его крылья.Или мне этого так хочется? Он меньше меня ростом,но может унести меня к мечте.Он сядет в любой части саванны и там ,где я сейчас-это единственное средство передвижения.Иначе не доберёшься до леопардов ,львов ,носорогов,буйволов и крокодилов-бегемотов.Знакомьтесь-это африканское такси✈️ о двух крыльях ,винтовом моторчике и дикой,как все львы вместе взятые-проходимости,вернее-пролетучести.На взлетно-посадочную полосу в Танзании может забрести кто угодно,хоть крошка ��,хоть��,хоть ��и этот самолётик звери не боятся,наверное думают -наши в саванне,какие-то грифоны ��прилетели.На самом деле малая авиация в Танзании очень развита.Эти самолеты-малыши снуют в небе туда-сюда и обратно.А потому шанс приземлиться и сразу нарваться на льва ,расположившегося рядом с полосой(а на самом деле просто расчищенной от кустов саванной земли��) ой,как велик.А мы,любители Природы и довольны!Держим курс на саванну!!! И я очень рада,что теперь каждый из нас должен отгуливать свой законный отпуск (указ такой подписан)и у меня как раз 12 дней от лета остались.И решили мы отправится с мужем и друзьями в #путешествие в #africa -полное неожиданных сюрпризов ,встреч и адреналина ,а как же без него,когда к палатке в дикой саванне Лёва ��пожалует ,проверить ,что там эти «понаехали тут» задумали. Или обезьяны �� за вашим печеньем охоту устроят.В общем -веселуха,перезагрузка и Место Силы������ #аэропорт #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #полетели #настроение #fly #жизньпрекрасна #mood #travel #travelling #tanzania #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #мнебывнебонуичточтонакукурузникенебооноивафрикенебо
Ходили слухи, что Первый канал получает немало нареканий от зрителей, которым не нравится манера Андреевой и ее речевые ошибки. В итоге кресло в студии главной информационной программы страны занял непосредственный начальник Екатерины – Кирилл Клейменов. И рейтинги у передачи резко выросли.
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