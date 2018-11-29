"Причеши ее!": мохнатая киска Волочковой возмутила поклонников
"Лакки лучше многих людей", – уверена балерина. Ей виднее. И она дарит животному всю свою нереализованную любовь. Балерина даже наняла бригаду рабочих, которые построили трехэтажный кошачий дом для Лакки по дизайнерскому чертежу. Любимец питается исключительно дорогими консервами, принимает витамины, у него много игрушек. Как выяснилось, ему регулярно делают стрижку и проводят обследования у специалистов.
Кое-кто подсчитал, что Настя тратит на любимца целое состояние – несколько миллионов рублей в год. У кота даже есть свой аккаунт в Instagram. Фотографии очаровательной мохнатой киски часто появляются на странице в социальной сети артистки.
Правда, некоторые считают, что Лакки выглядит неухоженным, и требуют от балерины хотя бы причесать животное. "А что за проблема вымыть и причесать кота?", "Какой роскошный кошак, только почему он такой неухоженный?", "Расческа Лакки точно не повредит", "Ох, бедняжка! На кого котик стал похож с такой нерадивой хозяйкой", "Расчеши киску!" – пишут люди.
Напомним, что первый кот Волочковой по кличке Гуччи прожил всего несколько месяцев: животное отвезли на банальную операцию по кастрации, где он и умер от рук нерадивых врачей. С тех пор в ее доме не было кошек. Но постепенно Настя оттаяла и задумалась о том, чтобы в особняке снова появился пушистый друг. В итоге завели Лакки, чьем имя переводится как "счастливый".
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