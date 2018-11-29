"Причеши ее!": мохнатая киска Волочковой возмутила поклонников

Первый кот появился в семье Анастасии несколько лет назад. Звезда всегда хотела белого котенка с зелеными глазами. И на День святого Валентина один из поклонников осуществил мечту Насти. Она выбрала котенка породы британская шиншилла, а мужчина заплатил за котенка. А сегодня у Насти живет Лакки, рожденный от сестры первого питомца.

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