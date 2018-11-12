"Она больна": сын не узнал бывшую жену Кержакова

Полуторагодовалый сын Александра Кержакова до сих пор живет с отцом. Несмотря на решение суда, который позволил экс-супруге спортсмена Милане Тюльпановой забрать ребенка, она не смогла этого сделать. Малыш не признает мать.

Судьба маленького Артемия будет решаться на ближайшем заседании суда. Хотя Милане Тюльпановой было позволено забрать ребенка, он все еще с отцом. Мать приходила за мальчиком в сопровождении детского психолога, такого же специалиста пригласил на встречу Кержаков. По словам спортсмена, малыш вел себя именно так, как ожидали все присутствовавшие.

"Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму. Это ей говорили психологи, которые там присутствовали", – рассказал Александр изданию Super.

По словам Кержакова, Милана в итоге обвинила Александра в том, что он настраивает ребенка против нее. Она не поверила даже психологам, которые пытались ей объяснить, что полуторагодовалого ребенка невозможно на что-то настроить. Экс-супруга подала заявление в суд о том, что Кержаков препятствует ее встречам с сыном.

При этом, по словам футболиста, Тюльпанова недавно сама договорилась о встрече, на которую потом не явилась. И лишь какое-то время спустя позвонила и сообщила, что больна.

Следующее заседание суда назначено на 14 ноября. "Представители Миланы говорят, что она очень хочет быть на заседании, но боится провокаций с моей стороны. По их словам, именно поэтому она не пришла. Я могу заявить, что я 14 ноября не пойду на это заседание, чтобы позволить ей высказаться и ответить на все вопросы всех сторон суда", – сказал Александр.

Кержаков рассказал: представители Тюльпановой говорят о том, что она вообще не лечилась от зависимости. Хотя сам Александр неоднократно пытался ей помочь. По его словам, он оплатил лечение и реабилитацию на Самуи, которую экс-супруга проходила с июля по октябрь.