Против суда: взбешенный Кержаков отказался отдавать сына

Милана Тюльпанова выступила с сообщением сразу после того, как стало известно о решении суда об определении места жительства маленького Артемия в ее пользу. Она поблагодарила общественность за поддержку и отметила, что муж, футболист Александр Кержаков, пошел против решения суда и не отдает ребенка.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Милана Тюльпанова опубликовала старое фото, на котором запечатлена с сыном Артемием – ему на тот момент нет еще и года. Женщина высказалась о решении суда в ее пользу. Она поблагодарила адвоката Александра Добровинского, который защищал ее интересы. Милана призналась, что все это время молилась, держа в руках фотографию горячо любимого, но, увы, покойного отца.

Тюльпанова сказала, что сын является смыслом ее жизни, и она не может описать словами радость, которую испытала, когда получила решение суда. "После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время, я снова обрела надежду. Я слишком сильно люблю своего сына и ради него готова на все. Верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым", – заявила Милана.

При этом она дала понять, что муж, футболист Александр Кержаков, отказался отдать мальчика. "Одно только омрачает сегодняшний день – невозможность до обжалования определения суда обнять своего малыша, так как его папа отказался добровольно исполнять решение суда. Но я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе – и уже навсегда. Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова!" – заявила Тюльпанова.

Не оставила она без внимания и резкие высказывания Кержакова. Милана призналась, что ей тяжело видеть нападки со стороны человека, которого она беззаветно любила. "Сейчас мне очень грустно только от одного: наблюдать за тем, как человек, который всю нашу совместную жизнь буквально признавался в любви всей моей семье, и которого я любила бесконечно и всем сердцем, которому хотела посвятить свою жизнь, теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных! Бог ему судья, я не держу зла. Я любила и за свою любовь была готова все отдать. Кроме своего сына", – завершила свой пост Милана.

После того как суд принял сторону Тюльпановой, Кержаков в своем аккаунте в той же социальной сети разразился гневной отповедью. Футболист не скупился на нелицеприятные подробности: "Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?!"

Александр поставил под сомнение судебное решение. "Где закон, который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос. Откуда пьяная мать Миланы еще три недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание? Совпадение?" – поинтересовался взбешенный Кержаков.