Скачущую в костюме курицы Волочкову отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу
"Настя, как тебя не забрали еще в дурку?", "Настя, ты под чем?", "Опять Анастасия напилась. Настя, берегите печень, ну в самом деле", "Что это за несуразные телодвижения "великой балерины"?", "Что любимый ей подливает постоянно?", "Настя начала более серьезное употреблять. Человека надо спасать. Где Малахов? Только он может помочь", "Интересно, когда белочка зайдет, если курица уже посетила", "Мамочки, она снова в дрова", – это самые мягкие из комментариев под видео, которые оставляют ошарашенные пользователи.
Люди почему-то думают, что не вполне адекватное для 42-летней бывшей артистки Большого и Мариинского театра поведение вызвано или действием алкоголя, или проблемами с психикой. Поэтому многие пользователи скачущую в костюме курицы Волочкову предложили отправить на принудительную психиатрическую экспертизу. А заодно посоветовали наведаться к наркологу – мол, выход из кризиса есть.
На самом деле Волочкова, конечно, трезва. Она просто умеет посмеяться над собой и умело потроллить многочисленных кумушек-квочек, которые только и делают, что сидят и кого-то обсуждают. Даже дочери балерины досталось на орехи. "Дочка-подросток устраивает прямые трансляции, на одной из которых обсуждала вопрос, что подарить маме на День матери. Ей советовали подарить фаллоимитатор и с уважением говорили: "Ты теперь знаменита!" – пишут пользователи.
Но Насте плевать. Она живет в свое удовольствие, умеет радоваться каждому дню и всегда вызывать к себе интерес, даже редко выходя на сцену.
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