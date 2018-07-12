Бомжующий Шура: Я жил вместе с проституткой Танькой

Певец Шура лишился дорогостоящей недвижимости в Москве. Артиста обвели вокруг пальца мошенники.

В 2002 году артист решил купить квартиру. Он обратился в компанию "Столица", с сотрудниками которой он на тот момент дружил. Работники организации подобрали Шуре выгодный контракт с ЗАО "Градострой". По договору жилье артисту отдали по себестоимости – 900 долларов за метр, в общей сложности апартаменты стоили 95 тысяч долларов. В то время курс доллара был около 28 рублей.

Договорились, что деньги артист будет отдавать частями. Первый взнос 30 тысяч. "Но я на тот момент был наркоман еще тот, и для меня это были бешеные деньги. Беда в том, что я не был юридически подкован, не читал никаких бумаг, занимался своей карьерой. Мне было некогда во все вникать. Я лишь исправно носил денежки в компанию. У меня оставался долг – 25 тысяч, но мне сказали, что я могу въезжать в квартиру, делать там ремонт и жить. Договорились, что эти деньги я либо отработаю бартером за свои концерты, либо внесу позднее. Я так и сделал", – вспоминает звезда.

Артист сделал ремонт, который обошелся ему более чем в три миллиона рублей и вселился, как ему казалось, в свою квартиру. "И вот наступает мой день рождения в этом году. Через три дня после него я выхожу на улицу, чтобы купить водички. А у подъезда стоят два красивых молодых человека с бумагами на мою квартиру и абсолютно культурно, безо всяких наездов говорят: "Александр, мы приобрели эту квартиру!" – вздыхает звезда.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 11 Июл 2018 в 6:36 PDT

Как оказалось "Столица" оформила квадратные метры на своего сотрудника Арабова Мурада Мансуровича. А после недвижимость была продана третьим лицам, которые также планируют сбыть апартаменты.

"Я в шоке, убегаю с горя в кусты реветь, – продолжил Шура - Боялся, что сейчас вообще зайдут за мной в квартиру и тут же меня выселят. Но слава Богу, мы с новыми собственниками договорились, что я у них арендую жилье на полгода за 60 тысяч рублей в месяц".

Исполнитель отметил, что он не впервые оказался без жилья. В начале своей карьеры, когда он только перебрался в Москву, будущей звезде довелось целую неделю спать в Ботаническом саду, питаясь растущими там ягодами.

"Начинал боомжем, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой", – цитирует звезду Sobesednik.ru.