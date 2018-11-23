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Шоу-бизнес

Вонючие носки, шпагаты и мужики: кто стоит за паскудными провокациями Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Вы можете себе представить, чтобы Галина Уланова сидела у мужика на коленях, а он бы показывал в кадр неприличный жест? А чтобы Майя Плисецкая хвасталась, как нюхает чьи-то грязные носки? А Диану Вишневу без трусов, едва прикрывающую стыд веником в бане? А Ульяну Лопаткину, которая выставляет в камеру деформированные мозолистые ноги? Зато Анастасия Волочкова в основном только такие снимки и публикует. Корреспондент "Дни.ру" разобрался в причинах ее паскудных провокаций.

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Анастасия Волочкова в социальных сетях активна донельзя. Вся ее жизнь на виду – вот она делает педикюр, вот навещает больного отца, вот садится на шпагат. Почти 9690 публикаций сделала она в Instagram с января 2014 года, когда зарегистрировала свой аккаунт. Простая арифметика позволят понять, что в год она делает около двух тысяч постов. Получается, что примерно по шесть каждый день! 

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть", – писали Ильф и Петров в романе "12 стульев". Перефразируя их, можно сказать: кажется, будто Волочкова живет только для того, чтобы сделать провокационное фото, выложить его на странице, насладиться комментариями и некоторых осчастливить ответом или вступить в перепалку.

В погоне за подписчиками – а их у балерины уже 919 тысяч – она, кажется, готова на все. Хотя ее мудрый пресс-секретарь, как говорят, против такой излишней активности и откровенности. Она убеждает Волочкову, что такая слава и постоянное мелькание в скандальной хронике не играют той на руку. Но Настя, очевидно, живет в каком-то своем виртуальном мире и страшно далека от реальности, от здравой оценки себя и имиджа распутного фрика, который сформировался в том числе благодаря таким публикациям.

На омерзительных в своей эстетике снимках последних дней в кадре то и дело появляются чьи-то грязные мужские носки и руки. Поклонники теряются в догадках – это новый ухажер Волочковой или просто пиар-ход? Знакомые Насти открыли корреспонденту "Дни.ру" глаза. "Никакого любовника у нее нет. Фотографируют же ее во всех этих позах ее помощники по хозяйству – Лола и Рустам. Ноги и руки Рустама, кстати, и видны на последних снимках балерины", – рассказали знающие артистку люди.

Дал свою оценку любви к социальным сетям и профессиональный психолог: "Налицо зависимость, подобная наркотической или алкогольной. У человека начинается ломка, если он не сделает пост или просто не прокрутит ленту ненужных ему в общем-то новостей. К тому же публикации Волочковой свидетельствуют о серьезных комплексах и внутренних проблемах. Она хочет казаться лучше, чем есть на самом деле, – счастливой, богатой, любимой, хотя ничего этого, скорее всего, у нее в жизни нет. А стремление постоянно оголяться на публике говорит о том, что она в детстве перенесла какую-то душевную драму. Возможно, ее считали некрасивой и теперь ей хочется всем доказать обратное. В любом случае, ей нужна серьезная помощь психолога".

Автор: Феликс Грозданов23 ноября 2018, 12:33
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Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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