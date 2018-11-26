Раздавленная жуткой трагедией Милявская молит о помощи
Лолита наткнулась в газете на статью о семье из Рязани, которая пострадала от пожара. Жуткая трагедия растрогала знаменитость, и она решила протянуть руку помощи.
"Замечательные, непьющие, у которых четверо детишек, один ребенок погиб, и через два месяца после пожара, на седьмом месяце беременности, мама родила еще одного", – кратко описала ситуацию вокалистка в видеообращении в Instagram.
Артистка отметила, что у пострадавших не осталось ничего, поэтому они принимают любую помощь. Отдельно Милявская обратилась к предпринимателям, которые могут подсобить со стройматериалами и сантехникой. "Я за это совершенно бесплатно буду делать рекламные посты, может есть производители, которые нуждаются в такой рекламе", – взмолилась раздавленная горем звезда.
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Спасибо прекрасным Журналистам Екатерине Сажневой из МК и её подруге из АиФ Полине Иванушкиной, за Неравнодушие! Именно такие статьи помогают незажиреть и беречь Душу от глухоты и чёрствости по отношению не только к тем, кого мы знаем лично! Рекламодатели, пожалуйста, отзовитесь!! +7 (953) 749-67-15 Людмила Богдан, Рязанская область! Только не звоните поздно, дети должны спать! С Уважением, Лолита.
В скором времени Лолита обещала опубликовать в Instagram телефон главы семейства или расчетный счет для сбора средств. Поклонники похвалили артистку за инициативу. Многие фолловеры вызвались подержать погорельцев.
"Лолушка, добрая ты наша. Самая настоящая и с большим сердцем ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лолита!Вы единственная из Звезд,кто сделал такую непрвторимую акцию!👏👏👏👏👍🏻Молодец!", "Лолита я восхищаюсь вами , респект !!!", "Лолочка, Вы классная и замечательный человек! Всегда восхищалась и продолжаю восхищаться Вами! 👏👏👏❤❤❤❤❤", – писали интернет-обыватели.
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