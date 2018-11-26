Знаменитый актер случайно узнал о странной гибели сына

Известный актер Дмитрий Щербина стал очередным звездным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист рассказал о страшном горе – гибели маленького сына.

В 2009 году четырехлетний сын Дмитрия Щербины Прохор погиб при странных обстоятельствах. "Это трагическое стечение обстоятельств, он споткнулся, ударился головой и упал в канавку, никто не мог ничего сделать", – в недавнем интервью рассказала бывшая жена артиста, актриса Ольга Павловец. Примечательно, что Прохор погиб спустя два дня после того, как Ольга и Дмитрий оформили развод.

Щербина высказал мнение, что их брак с Павловец был обречен с самого начала, потому что она, живя в Санкт-Петербурге, отказалась переезжать в Москву. Постоянные переезды и перманентная разлука крайне негативно отразились на их отношениях. Что же касается смерти сына, то Дмитрий сразу заявил, что никого не обвиняет в случившемся. Щербина сказал, что давно простил и Павловец, и ее родителей, которые, как оказалось, даже не сказали ему, что его ребенок умер.

О смерти Прохора Дмитрий узнал случайно. "Мне даже никто не рассказал, что Проша умер. Одна знакомая встретила меня в Москве и сказала, что я должен срочно позвонить в Санкт-Петербург, так как в семье что-то случилось. Когда я узнал о трагедии, сел в машину и рванул в аэропорт. На похороны я успел, несмотря на то что мне никто о них не говорил. Однако на кладбище Оля и ее родители со мной не разговаривали. Меня даже на поминки не позвали. Я пришел на похороны с друзьями, и они в буквальном смысле держали меня, поскольку я не мог контролировать эмоции", – рассказал Щербина.

Более того, актер убежден, что сам виноват в гибели сына. "Я беру всю вину за произошедшее на себя. Да, я чувствую свою ответственность за эту трагедию. Может быть, нам не следовало так спешить и жениться. Может быть, нужно было подождать", – высказал мнение актер.

Отметим, что в 2010 году вторая супруга Ксения подарила Дмитрию дочь. Однако и о покойном сыне Щербина не забывает. Он заключил: "В конце концов, нашему ангелу не будет легче, если мы здесь перессоримся. Он должен чувствовать себя счастливым на небесах".