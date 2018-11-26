Шаляпин мечтает о ребенке от Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин считает, что бывшая супруга Джигарханяна могла бы стать идеальной матерью для его ребенка. О своих отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской исполнитель рассказал в недавнем интервью российскому изданию.

26 ноября Шаляпину исполняется 35 лет. Артист признался, что не любит дни рождения еще с детства. Трагический отпечаток на этот праздник также наложила недавняя смерть его близкого друга и директора Максима Кузнецова. Прохор привык отмечать праздник тихо и считает пышные банкеты бессмысленными. В этом году планирует устроить романтический ужин при свечах с Виталиной.

Певец отметил, что в такой важный день предпочел бы получить три звонка от самых близких людей. Лучшим подарком в своей жизни он назвал велосипед от бабушки. "Самый яркий и запоминающийся подарок, который я получал, – это велосипед, который мне подарили бабушка и дедушка. Той радости, которую я испытал в тот момент, я больше не испытывал никогда. Не радовался так, даже когда у меня появилась первая машина", – поделилась звезда.

С тех пор как Прохор Шаляпин стал сниматься в различных ток-шоу, он практически перестал выпускать песни. По мнению исполнителя, участие в подобных передачах – тоже творчество. "Не отрицаю, что творчеством я мог бы дать зрителю больше, но программы, в которых я участвую, отчасти тоже творчество: я с юмором отношусь к житейским проблемам, ничего не стесняюсь. Сегодняшнее время диктует нам интерес к таким программам. Я бы с удовольствием пел, выступал бы на всех каналах, но не все так просто", – передает его слова Teleprogramma.pro.

Певец также рассказал, что его связывают с Цымбалюк-Романовской не только романтические отношения, но и рабочие. Недавно они записали совместную шуточную песню "Я больше не буду" на музыку Кима Брейтбурга. Сейчас они будут работать над композицией "Люди с экрана". Сам Шаляпин назвал ее "приятной песней советского качества".

На вопрос, собирается ли Прохор жениться на Виталине и завести с ней детей, исполнитель ответил туманно. Он отказался комментировать слухи о свадьбе, но признался, что был бы счастлив, если бы пианистка родила ему ребенка. "На мой взгляд, Виталина идеально подходит на роль матери моего ребенка. Я был бы счастлив и горд, если бы она родила мне малыша", – заявил он. Певец относится к детям равнодушно, но убежден, что его отношение изменится после того, как появится первенец.